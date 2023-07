CONCERT NJP – 79RS GANG – FIP SQUAD Parc de la Pépinière Nancy, 21 octobre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

79RS Gang :

10 ans après avoir fait la paix, dans une ville qui n’a pas fini de panser ses plaies suite au passage de l’ouragan Katrina en 2005, un groupe apparaît tel un héritier des Wild Magnolias ! Jermaine Bossier et Romeo Bougere, deux anciens chefs de gangs rivaux (les 7th Ward Creole Hunters et les 9th Ward Hunters) se réunissent pour faire la paix et enregistrer un disque ensemble sous le nom 79rs Gang (Fire On The Bayou, 2015). Suivra en 2020 Expect The Unexpected où s’entremêlent voix, percussions, chants traditionnels, rap, electro, bounce music et bien d’autres. Une musique qui puise autant dans les rythmes d’Afrique que dans la culture syncrétique de la Louisiane, qui marie les airs traditionnels amérindiens, les sonorités du bayou tout autant que les productions plus modernes pour raconter leur histoire singulière, entre luttes, spiritualité et métissages. Une formation exceptionnelle qui a fait sa première européenne aux Trans Musicales de Rennes en 2022 et qui débarque à NJP pour une clôture d’anthologie, avec un son aussi unique que leurs costumes ! Immanquable !

Fip Squad DJ set :

Révélation du secret le mieux gardé de la bande Fm : saviez-vous que la programmation musicale quotidienne de Fip est faite de manière totalement manuelle et artisanale ?

Chaque jour nos programmateurs s’évertuent à vous raconter sur Fip une nouvelle histoire en musique, morceaux après morceaux. Démonstration en direct, pendant le Nancy Jazz Pulsations, retrouvez une partie de la prog’ de Fip – aka Le Fip Squad – avec leurs Cd, K7, vinyles, clé usb, mais surtout leurs pépites pour une clôture du festival au Magic Mirrors en grande pompe avec un set aussi éclectique que les oreilles du NPJ ! Let’s Dance !. Tout public

Samedi 2023-10-21 20:00:00 fin : 2023-10-21 . EUR.

Parc de la Pépinière

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



79RS Gang:

10 years after making peace, in a city still licking its wounds from Hurricane Katrina in 2005, a band emerges as the heir to the Wild Magnolias! Jermaine Bossier and Romeo Bougere, two former leaders of rival gangs (the 7th Ward Creole Hunters and the 9th Ward Hunters) reunite to make peace and record an album together under the name 79rs Gang (Fire On The Bayou, 2015). This was followed in 2020 by Expect The Unexpected, which blends vocals, percussion, traditional chants, rap, electro, bounce music and much more. Their music draws as much from African rhythms as from the syncretic culture of Louisiana, blending traditional Amerindian tunes, bayou sounds and more modern productions to tell their singular story of struggle, spirituality and crossbreeding. This exceptional band made their European premiere at the Trans Musicales de Rennes in 2022, and now they’re coming to NJP for an anthological finale, with a sound as unique as their costumes! A must-see!

Fip Squad DJ set:

Reveal the best-kept secret of the Fm band: did you know that Fip’s daily music programming is done by hand?

Every day, our programmers strive to tell you a new musical story on Fip, track by track. As a live demonstration, during Nancy Jazz Pulsations, you’ll find part of Fip’s prog? aka Le Fip Squad? with their CDs, K7s, vinyls, USB sticks, but above all their nuggets for a grand finale to the festival at Magic Mirrors, with a set as eclectic as NPJ’s ears! Let?s Dance!

79RS Gang :

10 años después de hacer las paces, en una ciudad que aún se lame las heridas del huracán Katrina en 2005, ¡surge una banda heredera de los Wild Magnolias! Jermaine Bossier y Romeo Bougere, dos antiguos líderes de bandas rivales (los 7th Ward Creole Hunters y los 9th Ward Hunters) se reunieron para hacer las paces y grabar un álbum juntos bajo el nombre de 79rs Gang (Fire On The Bayou, 2015). Expect The Unexpected les siguió en 2020, mezclando voces, percusión, cantos tradicionales, rap, electro, música bounce y mucho más. Su música bebe tanto de los ritmos africanos como de la cultura sincrética de Luisiana, mezclando melodías tradicionales amerindias y los sonidos del bayou con producciones más modernas para contar su particular historia de lucha, espiritualidad y mestizaje. Esta banda excepcional hizo su estreno europeo en las Trans Musicales de Rennes en 2022, y ahora vienen a NJP para un final antológico, ¡con un sonido tan único como sus trajes! ¡Una cita ineludible!

DJ set Fip Squad :

Descubra el secreto mejor guardado de la banda Fm: ¿sabía que la programación musical diaria de Fip se hace completamente a mano?

Cada día, nuestros programadores se esfuerzan por contarte una nueva historia musical en Fip, pista a pista. ¡Como demostración en directo, durante el festival Nancy Jazz Pulsations, podrás encontrar a parte de la formación Fip ? alias Le Fip Squad ? con sus CDs, K7s, vinilos, memorias USB, pero sobre todo sus pepitas para un gran final de festival en Magic Mirrors con un set tan ecléctico como los oídos de los NPJ! ¡A bailar!

79RS Gang:

10 Jahre nachdem sie Frieden geschlossen haben, erscheint in einer Stadt, die ihre Wunden nach dem Hurrikan Katrina im Jahr 2005 noch immer lecken muss, eine Band wie ein Erbe der Wild Magnolias! Jermaine Bossier und Romeo Bougere, zwei ehemalige Anführer rivalisierender Gangs (die 7th Ward Creole Hunters und die 9th Ward Hunters), kamen zusammen, um Frieden zu schließen und eine gemeinsame Platte unter dem Namen 79rs Gang aufzunehmen (Fire On The Bayou, 2015). Es folgte Expect The Unexpected (2020), eine Mischung aus Gesang, Percussion, traditionellen Liedern, Rap, Elektro, Bounce Music und vielem mehr. Eine Musik, die sowohl aus afrikanischen Rhythmen als auch aus der synkretistischen Kultur Louisianas schöpft, die traditionelle indianische Melodien, die Klänge des Bayou und modernere Produktionen miteinander verbindet, um ihre einzigartige Geschichte zwischen Kämpfen, Spiritualität und Vermischung zu erzählen. Eine außergewöhnliche Band, die ihre Europapremiere bei den Trans Musicales in Rennes im Jahr 2022 feierte und nun bei NJP für einen anthologischen Abschluss auftritt, mit einem Sound, der so einzigartig ist wie ihre Kostüme! Unerlässlich!

Fip Squad DJ Set :

Enthüllung des bestgehüteten Geheimnisses der Fm-Bande: Wussten Sie, dass die tägliche Musikprogrammierung bei Fip völlig manuell und handwerklich erfolgt?

Jeden Tag bemühen sich unsere Programmgestalter, Ihnen auf Fip eine neue Musikgeschichte zu erzählen, Stück für Stück. Live-Demonstration: Während des Festivals Nancy Jazz Pulsations finden Sie einen Teil der Fip-Programme aka Le Fip Squad mit ihren CDs, CDs, CDs, Vinyl, USB-Sticks, aber vor allem mit ihren Nuggets für den Abschluss des Festivals im Magic Mirrors mit einem Set, das so eklektisch ist wie die Ohren des NPJ! Let?s Dance!

Mise à jour le 2023-07-02 par DESTINATION NANCY