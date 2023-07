CONCERT NJP – JE FAIS COMME MOI Parc de la Pépinière Nancy, 21 octobre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Voici l’histoire de Sascha. Sascha c’est une petite guitare basse toute sympa qui A-DO-RE la musique ! Si vous tendez l’oreille, vous l’entendrez toujours fredonner, gratouiller, chanter et jouer. Seulement voilà… Sascha a un sacré problème avec la musique. Sascha joue faux ! Oui oui, vous avez bien compris, quand elle joue…disons-le, ce n’est pas très beau ! Ouille aïe, ça fait mal aux oreilles ! Pour trouver sa “petite musique” rien qu’à elle, Sascha décide alors de partir à la recherche de celle ou celui qui pourra l’aider à jouer. Voulez-vous l’accompagner dans cette aventure ? Alors, allons-y !

Un spectacle de Margotte – Compagnie CITAR. Enfants

Parc de la Pépinière

This is the story of Sascha. Sascha is a cool little bass guitar who just LOVES music! If you put your ear to the ground, you’ll always hear her humming, strumming, singing and playing. But here’s the thing? Sascha has one hell of a problem with music. Sascha plays out of tune! That’s right, when she plays? let’s face it, it’s not very pretty! Ouch, it hurts your ears! So, to find her very own ?little music?, Sascha sets off in search of someone who can help her play. Would you like to join him on this adventure? Then let’s get started!

A show by Margotte ? Compagnie CITAR

Esta es la historia de Sascha. Sascha es una bajita genial a la que le ENCANTA la música Si la escuchas con atención, siempre la oirás tararear, rasguear, cantar y tocar. Pero, ¿qué pasa? Sascha tiene un gran problema con la música. Sascha desafina Así es, cuando toca… admitámoslo, ¡no es muy bonito! ¡Ay, duele en los oídos! Para encontrar su propia « pequeña música », Sascha decide ir en busca de alguien que la ayude a tocar. ¿Quieres acompañarla en esta aventura? Entonces, ¡vamos allá!

Un espectáculo de Margotte ? Compañía CITAR

Dies ist die Geschichte von Sascha. Sascha ist eine kleine, freundliche Bassgitarre, die Musik liebt! Wenn du genau hinhörst, hörst du ihn immer summen, schrammeln, singen und spielen. Aber was ist das Problem? Sascha hat ein großes Problem mit der Musik. Sascha spielt falsch! Ja, Sie haben richtig verstanden, wenn sie spielt, dann ist das nicht sehr schön! Aua, das tut in den Ohren weh! Um ihre eigene « kleine Musik » zu finden, beschließt Sascha, sich auf die Suche nach jemandem zu machen, der ihr beim Spielen helfen kann. Möchtest du ihn auf diesem Abenteuer begleiten? Dann los!

Eine Aufführung von Margotte ? Compagnie CITAR

