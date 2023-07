CONCERT NJP – METAL FOR KIDS Parc de la Pépinière Nancy, 21 octobre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Tout concert de métal qui se respecte s’accompagne d’une bonne dose d’énergie libératrice : se défouler dans un pogo, cavaler au sein d’un circlepit, se secouer les neurones avec un headbanging endiablé… autant d’expériences auxquelles Smash Hit Combo a décidé d’initier ceux qui ont tout juste appris l’alphabet ! Tout en modération et dans un esprit bon enfant, mais sur un vrai concert de métal, le groupe et son gentil animateur déjanté Zob organisent une vaste réunion de famille dans la fosse. Associant humour, spontanéité et prise de plaisir décomplexée, Metal for kids c’est du gros riff et une grande rigolade.

Par Smash Hit Combo. Enfants

Samedi 2023-10-21 15:00:00 fin : 2023-10-21 . EUR.

Parc de la Pépinière

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Any self-respecting metal concert is accompanied by a good dose of liberating energy: letting off steam in a pogo, cavorting in a circlepit, shaking the neurons with a frenzied headbanging? all experiences to which Smash Hit Combo has decided to introduce those who have just learned the alphabet! In moderation and in a good-natured spirit, but with a real metal concert in mind, the band and their friendly, wacky host Zob organize a huge family reunion in the pit. Combining humor, spontaneity and uninhibited fun, Metal for kids is all about big riffs and big laughs.

By Smash Hit Combo

Todo concierto de metal que se precie va acompañado de una buena dosis de energía liberadora: desahogarse en un pogo, correr en un circlepit, sacudir las neuronas con un headbanging frenético… ¡todas experiencias que Smash Hit Combo ha decidido presentar a los que acaban de aprender el abecedario! Todo con moderación y buen humor, pero pensando en un auténtico concierto de metal, el grupo y su simpático y alocado anfitrión Zob organizan una gran reunión familiar en el foso. Combinando humor, espontaneidad y diversión desinhibida, Metal for kids es todo grandes riffs y grandes risas.

Por Smash Hit Combo

Jedes Metal-Konzert, das etwas auf sich hält, wird von einer großen Dosis befreiender Energie begleitet: Pogo, Circlepit, Headbanging – all das sind Erfahrungen, die die Smash Hit Combo denjenigen, die gerade erst das Alphabet gelernt haben, näher bringen will Die Band und ihr freundlicher, verrückter Moderator Zob organisieren ein großes Familientreffen im Graben, aber alles in Maßen und in einer kindlichen Atmosphäre, aber auf einem echten Metal-Konzert. Metal for kids verbindet Humor, Spontaneität und hemmungslosen Spaß.

Von Smash Hit Combo

Mise à jour le 2023-07-02 par DESTINATION NANCY