CONCERT NJP – HEAVENLY SWEETNESS – DAVID WALTERS – GUTS Parc de la Pépinière Nancy, 19 octobre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Heavenly Sweetness :

Passionné de musique, Franck Descollonges collectionne les vinyles depuis plus de 25 ans. Après avoir longtemps travaillé en major, il crée Heavenly Sweetness, un label indépendant pour sauver son âme et produire les artistes qu’il découvre. Spécialisé dans le jazz, le label s’est rapidement ouvert à d’autres styles grâce à des artistes comme Blundetto, Guts, David Walters, Anthony Joseph… Avec d’autres collectionneurs, il pioche régulièrement dans sa collection de vinyle pour créer des compilations permettant de redécouvrir la scène jazz française ou les trésors de la musique antillaise ou éthiopienne. Il aime faire partager dans ses DJ sets sa passion pour la musique sous toutes ses formes et ses époques mais à l’occasion des 15 ans de son label qu’on fête à NJP, il se lance le challenge de nous faire danser uniquement sur des artistes Heavenly !

Guts DJ set :

Ancien beatmaker d’Alliance Ethnik, Guts est un producteur de musique très respecté mais aussi l’oreille de l’ombre du label Heavenly Sweetness dont NJP a souhaité fêter les 15 ans avec cette carte blanche au Magic Mirrors !

Auteur des compilations rares et ensoleillées « Beach Diggin » qu’il sort depuis 10 ans, GUTS a collaboré avec Patrice ou Coddy ChesnuTT, avec les légendes Grand Puba ou Masta Ace, mais aussi, déniché dans les angles morts des artistes plus confidentiels comme la chanteuse soul Lorine Chia, le duo de Mc’s véloces Tanya Morgan ou le jazzman Leron Thomas.

Dédiant sa vie au hip hop, GUTS explore aussi de nombreux horizons musicaux, MPC sous le bras, à la recherche des pépites musicales aux origines variées qui ponctuent ses DJ sets,: hip hop, tropical grooves, african funk, ses sets sont une invitation à vibrer, découvrir et danser, à perdre le sens de l’orientation dans une transe afro, entre le vrombissement de la basse et les percussions tournoyantes, à se déhancher jusqu’à déshydratation sur du funk coriace, ou encore onduler en douceur sur un jazz-funk brésilien. Comme dans un voyage en biplan, le DJ vous invite à contempler Haïti, Trinidad et les Antilles, admirer le Cameroun, la Guinée et le Burkina. Survoler la forêt amazonienne, spectateur de sa luxuriante végétation. Une véritable traversée du monde vous attend à l’occasion de la venue du génial digger à NJP !

David Walters :

Suite au succès de son « Soleil Kréyol » et après la parenthèse intimiste « Nocturne », David s’est cette fois adjoint les services du plus tropical des producteurs anglais : Tom Excell (Nubiyan Twist, K.O.G, ONIPA…) pour son nouvel album « Soul Tropical » à paraitre le 03 Mars 2023 sur le fabuleux label Heavenly Sweetness (Guts, Laurent Bardainne, Anthony Joseph…).

« Soul Tropical, en deux mots qui font titre, David Walters pose les lignes de force de son nouvel album. Soul Tropical, cette âme tropicale qui sait célébrer en musique les grands moments de la vie, le connecte à nouveau à son histoire, à sa famille originaire des Antilles, peu de temps après le départ de sa mère. Cette âme caribéenne qui a su le soulager, il en est aujourd’hui, plus que jamais le dépositaire. ». Tout public

Jeudi 2023-10-19 23:59:00 fin : 2023-10-19 . EUR.

Parc de la Pépinière

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Heavenly Sweetness:

Passionate about music, Franck Descollonges has been collecting vinyl for over 25 years. After working for major labels for many years, he set up Heavenly Sweetness, an independent label, to save his soul and produce the artists he discovered. Specializing in jazz, the label quickly opened up to other styles thanks to artists such as Blundetto, Guts, David Walters, Anthony Joseph? Along with other collectors, he regularly dips into his vinyl collection to create compilations that rediscover the French jazz scene or the treasures of West Indian or Ethiopian music. In his DJ sets, he likes to share his passion for music in all its forms and eras, but to mark the 15th anniversary of his label, which we’re celebrating at NJP, he has set himself the challenge of getting us dancing to Heavenly artists only!

Guts DJ set :

A former Alliance Ethnik beatmaker, Guts is a highly respected music producer, but also the shadowy ear of the Heavenly Sweetness label, whose 15th anniversary NJP is celebrating with this carte blanche at Magic Mirrors!

Author of the rare and sunny « Beach Diggin » compilations he has been releasing for the past 10 years, GUTS has collaborated with Patrice or Coddy ChesnuTT, with legends Grand Puba or Masta Ace, but also, unearthed in the blind spots more confidential artists such as soul singer Lorine Chia, the duo of speedy Mc?s Tanya Morgan or jazzman Leron Thomas.

Dedicating his life to hip hop, GUTS also explores many musical horizons, MPC under his arm, in search of the musical nuggets of varied origins that punctuate his DJ sets: hip hop, tropical grooves, African funk, his sets are an invitation to vibrate, discover and dance, to lose your sense of direction in an Afro trancehis sets are an invitation to vibrate, discover and dance, to lose your sense of direction in an Afro trance, between the roar of the bass and the swirling percussion, to sway to the point of dehydration on tough funk, or to undulate gently on Brazilian jazz-funk. As if on a biplane trip, the DJ invites you to contemplate Haiti, Trinidad and the West Indies, admire Cameroon, Guinea and Burkina. Flying over the Amazon rainforest, a spectator of its luxuriant vegetation. A real world tour awaits you when the brilliant digger comes to NJP!

David Walters:

Following the success of his « Soleil Kréyol » and the intimate interlude of « Nocturne », David has this time enlisted the services of the most tropical of British producers: Tom Excell (Nubiyan Twist, K.O.G, ONIPA?) for his new album « Soul Tropical », due for release on March 03, 2023 on the fabulous Heavenly Sweetness label (Guts, Laurent Bardainne, Anthony Joseph?).

soul Tropical » is the title of David Walters’ new album. Soul Tropical, that tropical soul that knows how to celebrate life’s great moments in music, connects him once again to his history, to his family originating from the West Indies, shortly after his mother’s departure. Today, more than ever, he is the custodian of that Caribbean soul that soothed him

Dulzura celestial :

Franck Descollonges es un apasionado de la música que colecciona discos de vinilo desde hace más de 25 años. Después de trabajar para grandes sellos durante muchos años, creó Heavenly Sweetness, un sello independiente, para salvar su alma y producir a los artistas que descubría. Especializado en jazz, el sello se abrió rápidamente a otros estilos gracias a artistas como Blundetto, Guts, David Walters o Anthony Joseph Junto con otros coleccionistas, bucea regularmente en su colección de vinilos para crear recopilaciones que redescubren la escena jazzística francesa y los tesoros de la música antillana y etíope. En sus sesiones de DJ, le gusta compartir su pasión por la música en todas sus formas y épocas, pero para conmemorar el 15º aniversario de su sello, que celebramos en NJP, se ha propuesto el reto de hacernos bailar exclusivamente con artistas de Heavenly

DJ set de Guts :

Antiguo beatmaker de Alliance Ethnik, Guts es un productor musical muy respetado y también la oreja en la sombra del sello Heavenly Sweetness, ¡cuyo 15º aniversario celebra NJP con esta carta blanca en Magic Mirrors!

Autor de las raras y soleadas recopilaciones ‘Beach Diggin’ que edita desde hace 10 años, GUTS ha colaborado con Patrice y Coddy ChesnuTT, con las leyendas Grand Puba y Masta Ace, además de desenterrar de los puntos ciegos a artistas más confidenciales como la cantante de soul Lorine Chia, el dúo de veloces Mc’s Tanya Morgan y el jazzista Leron Thomas.

Dedicando su vida al hip hop, GUTS explora también muchos horizontes musicales, MPC bajo el brazo, en busca de las pepitas musicales de orígenes variados que puntúan sus DJ sets: hip hop, grooves tropicales, funk africano, sus sets son una invitación a vibrar, descubrir y bailar, a perder el sentido de la orientación en un trance afrosus sesiones son una invitación a vibrar, descubrir y bailar, a perder el sentido de la orientación en un trance afro, entre el rugido del bajo y la percusión arremolinada, a balancearse hasta la deshidratación al ritmo de un funk duro, o a ondular suavemente al ritmo de un jazz-funk brasileño. Como en un viaje en biplano, el DJ invita a contemplar Haití, Trinidad y las Antillas, a admirar Camerún, Guinea y Burkina. Sobrevuele la selva amazónica, espectador de su exuberante vegetación. ¡Un auténtico viaje alrededor del mundo le espera cuando la genial excavadora llegue a NJP!

David Walters:

Tras el éxito de su « Soleil Kréyol » y el interludio intimista de « Nocturne », David ha recurrido esta vez a los servicios del más tropical de los productores británicos: Tom Excell (Nubiyan Twist, K.O.G, ONIPA?) para su nuevo álbum « Soul Tropical », que saldrá a la venta el 3 de marzo de 2023 en el fabuloso sello Heavenly Sweetness (Guts, Laurent Bardainne, Anthony Joseph?).

soul Tropical » es el título del nuevo álbum de David Walters. Soul Tropical, ese alma tropical que sabe celebrar con música los grandes momentos de la vida, le conecta de nuevo con su historia, con su familia, originaria de las Antillas, poco después de la partida de su madre. Hoy, más que nunca, es depositario de esa alma caribeña que le calmó

Heavenly Sweetness :

Franck Descollonges ist ein leidenschaftlicher Musikliebhaber und sammelt seit über 25 Jahren Vinylplatten. Nachdem er lange Zeit bei einem Majorlabel gearbeitet hatte, gründete er Heavenly Sweetness, ein unabhängiges Label, um seine Seele zu retten und die Künstler zu produzieren, die er entdeckte. Das Label war zunächst auf Jazz spezialisiert, öffnete sich aber dank Künstlern wie Blundetto, Guts, David Walters und Anthony Joseph schnell auch für andere Stilrichtungen Zusammen mit anderen Sammlern greift er regelmäßig in seine Vinylsammlung, um Kompilationen zusammenzustellen, mit denen man die französische Jazzszene oder die Schätze der karibischen oder äthiopischen Musik wiederentdecken kann. In seinen DJ-Sets teilt er gerne seine Leidenschaft für Musik in all ihren Formen und Epochen, aber anlässlich des 15-jährigen Bestehens seines Labels, das wir bei NJP feiern, stellt er sich der Herausforderung, uns ausschließlich zu Heavenly-Künstlern tanzen zu lassen!

Guts DJ-Set :

Der ehemalige Beatmaker von Alliance Ethnik, Guts, ist ein sehr angesehener Musikproduzent, aber auch das Ohr im Schatten des Labels Heavenly Sweetness, dessen 15-jähriges Bestehen NJP mit dieser Carte Blanche im Magic Mirrors feiern möchte!

GUTS ist der Autor der seltenen und sonnigen Kompilationen « Beach Diggin », die er seit 10 Jahren herausbringt. Er hat mit Patrice oder Coddy ChesnuTT, mit den Legenden Grand Puba oder Masta Ace zusammengearbeitet, aber auch vertraulichere Künstler wie die Soulsängerin Lorine Chia, das Duo der schnellen Mc?s Tanya Morgan oder den Jazzer Leron Thomas aus den toten Winkeln herausgeholt.

GUTS, der sein Leben dem Hip Hop widmet, erkundet mit seiner MPC unter dem Arm auch zahlreiche musikalische Horizonte auf der Suche nach musikalischen Nuggets unterschiedlicher Herkunft, die seine DJ-Sets untermalen: Hip Hop, Tropical Grooves, African Funk – seine Sets sind eine Einladung zum Vibrieren, Entdecken und Tanzen, zum Verlieren des Orientierungssinns in einer Trancein einer Afro-Trance zwischen wummerndem Bass und wirbelnden Perkussionsinstrumenten kann man die Orientierung verlieren, zu dehydrierendem Funk die Hüften schwingen oder sanft zu brasilianischem Jazz-Funk wellen. Wie bei einer Reise im Doppeldecker lädt der DJ Sie ein, Haiti, Trinidad und die Antillen zu betrachten, Kamerun, Guinea und Burkina zu bewundern. Überfliegen Sie den Amazonas-Regenwald und werden Sie zum Zuschauer seiner üppigen Vegetation. Eine wahre Weltreise erwartet Sie, wenn der geniale Digger zum NJP kommt!

David Walters:

Nach dem Erfolg seines Albums « Soleil Kréyol » und dem intimen Zwischenspiel « Nocturne » hat sich David diesmal die Dienste des tropischsten aller englischen Produzenten gesichert: Tom Excell (Nubiyan Twist, K.O.G, ONIPA?) für sein neues Album « Soul Tropical », das am 3. März 2023 auf dem fabelhaften Label Heavenly Sweetness (Guts, Laurent Bardainne, Anthony Joseph?) erscheinen wird.

« Soul Tropical, in zwei Worten, die wie ein Titel klingen, legt David Walters die Grundlinien seines neuen Albums fest. Soul Tropical, diese tropische Seele, die es versteht, die großen Momente des Lebens musikalisch zu feiern, verbindet ihn wieder mit seiner Geschichte, mit seiner Familie, die von den Antillen stammt, kurz nachdem seine Mutter das Land verlassen hat. Diese karibische Seele, die ihm Erleichterung verschafft hat, ist heute mehr denn je ihr Verwahrer. »

