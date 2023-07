CONCERT NJP – MARIE MADELEINE – SOCIAL DANCE Parc de la Pépinière Nancy, 18 octobre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Marie Madeleine :

Marie Madeleine ne meurt jamais ! Après plusieurs années passées loin de la scène, le groupe Messin se retrouve suite au buzz de leur titre Swimming Pool sur Tik Tok qui s’est vu propulsé (entre autre) au numéro 3 du top viral monde Spotify. Cet élan d’amour a motivé les membres à dépoussiérer leurs vieux synthés, rebrancher l’ampli de la basse et bosser leurs vocalises. La Reine de la Disco Wave est de retour ! Enfant cachée de Johnny Cash et Donna Summer, Marie Madeleine s’assume en 2023 et fait resurgir ce mélange de noirceur et de sensualité. Autour d’une basse au groove profond et funeste et de synthétiseurs aussi acides que mélancoliques, la voix de Marie Madeleine s’élève ardente et scandaleuse. La passion selon Marie Madeleine se compose d’histoires d’amour qui tournent mal, de dissidence et d’extase. Attendez-vous à plein de nouvelles choses, de nouveaux morceaux… mais surtout, beaucoup d’amour !

Social Dance :

SOCIAL DANCE est né à Marseille en 2020 de l’imaginaire de 3 meilleurs amis et qui vivent et composent leur musique ensemble. Forts de leur amitié harmonieuse et de leurs premières compositions, la triplette phocéenne fonde les bases de sa pop décomplexée et absurde. On peut déjà déceler dans leur style l’influence cruciale des transes de Talking Heads, des syncopes électroniques de LCD Soundsystem et l’esprit des Rita Mitsouko.

SOCIAL DANSE attise l’orage sans états d’âme. Par ses mélodies entêtantes et ses rythmes effrénés, le groupe crée une communion musicale agitée, une véritable euphorie électrisante et libératrice !. Tout public

Mercredi 2023-10-18 20:00:00 fin : 2023-10-18 . EUR.

Parc de la Pépinière

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Marie Madeleine:

Marie Madeleine never dies! After several years away from the stage, the band from Metz are back in the spotlight following the buzz generated by their track Swimming Pool on Tik Tok, which reached (among other things) number 3 on the Spotify world viral chart. This outpouring of love motivated the members to dust off their old synths, rewire the bass amp and work on their vocals. The Queen of Disco Wave is back! The hidden child of Johnny Cash and Donna Summer, Marie Madeleine assumes her role in 2023 and brings back that mix of darkness and sensuality. Marie Madeleine?s voice rises up, fiery and scandalous, over a deep, funereal bass groove and synthesizers as acidic as they are melancholy. Passion according to Marie Madeleine is made up of love stories gone wrong, dissidence and ecstasy. Expect lots of new things, lots of new songs? but above all, lots of love!

Social Dance :

SOCIAL DANCE was born in Marseille in 2020 from the imagination of 3 best friends who live and compose their music together. Building on their harmonious friendship and their first compositions, the Marseilles-based trio laid the foundations for their no-holds-barred, absurdist pop. We can already detect in their style the crucial influence of Talking Heads? trances, LCD Soundsystem?s electronic syncopations and the spirit of Les Rita Mitsouko.

SOCIAL DANSE stirs up the storm without any qualms. With its heady melodies and frenetic rhythms, the band creates a restless musical communion, a truly electrifying and liberating euphoria!

María Magdalena :

¡Marie Madeleine nunca muere! Después de varios años alejados de la escena en directo, la banda de Metz vuelve a reunirse tras el revuelo generado por su tema Swimming Pool en Tik Tok, que alcanzó (entre otras cosas) el número 3 en la lista mundial de virales de Spotify. Esta efusión de amor motivó a los miembros a desempolvar sus viejos sintetizadores, recablear el amplificador de bajo y trabajar en sus voces. ¡La reina de la onda disco está de vuelta! Hija oculta de Johnny Cash y Donna Summer, Marie Madeleine regresa en 2023, trayendo de vuelta esa mezcla de oscuridad y sensualidad. La voz de Marie Madeleine se eleva, ardiente y escandalosa, sobre un groove de bajo profundo y siniestro y sintetizadores tan ácidos como melancólicos. Passion according to Marie Madeleine se compone de historias de amor que salen mal, disidencia y éxtasis. Te esperan muchas novedades, muchas canciones nuevas… pero sobre todo, ¡mucho amor!

Baile Social :

SOCIAL DANCE nació en Marsella en 2020 de la imaginación de 3 mejores amigos que viven y componen su música juntos. Gracias a su armoniosa amistad y a sus primeras composiciones, este trío marsellés sentó las bases de su pop absurdo y sin complejos. Ya se puede detectar en su estilo la influencia crucial de los trances de Talking Heads, las síncopas electrónicas de LCD Soundsystem y el espíritu de Rita Mitsouko.

SOCIAL DANSE agita la tormenta sin reparos. Con sus melodías embriagadoras y sus ritmos frenéticos, el grupo crea una comunión musical inquieta, ¡una euforia electrizante y liberadora!

Maria Magdalena :

Marie Madeleine stirbt nie! Nach mehreren Jahren, in denen die Band aus Messina nicht auf der Bühne stand, fand sie sich nach dem Hype um ihren Song Swimming Pool auf Tik Tok wieder, der (unter anderem) auf Platz 3 der weltweiten Spotify-Viralcharts stieg. Diese Liebe motivierte die Mitglieder, ihre alten Synthesizer zu entstauben, den Bassverstärker wieder anzuschließen und an ihrem Gesang zu arbeiten. Die Königin der Disco Wave ist wieder da! Marie Madeleine, das heimliche Kind von Johnny Cash und Donna Summer, steht im Jahr 2023 zu sich selbst und lässt diese Mischung aus Dunkelheit und Sinnlichkeit wieder aufleben. Umgeben von einem tief groovenden Bass und Synthesizern, die ebenso sauer wie melancholisch sind, erhebt sich die Stimme von Marie Madeleine glühend und skandalös. Die Leidenschaft von Marie Madeleine besteht aus Liebesgeschichten, die schiefgehen, Dissidenz und Ekstase. Freuen Sie sich auf viele neue Dinge, neue Songs … aber vor allem auf viel Liebe!

Social Dance :

SOCIAL DANCE entstand 2020 in Marseille aus der Fantasie von drei besten Freunden, die zusammen leben und ihre Musik komponieren. Gestärkt durch ihre harmonische Freundschaft und ihre ersten Kompositionen, legt das Trio aus Phocéenne die Grundlagen für ihren unverkrampften und absurden Pop. In ihrem Stil kann man bereits den entscheidenden Einfluss der Trance der Talking Heads, der elektronischen Synkopen von LCD Soundsystem und des Geistes der Rita Mitsouko erkennen.

SOCIAL DANSE schürt den Sturm ohne Gewissensbisse. Mit ihren eingängigen Melodien und rasanten Rhythmen schafft die Band eine unruhige musikalische Gemeinschaft, eine elektrisierende und befreiende Euphorie!

