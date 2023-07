CONCERT NJP – LYNKS – BERNADETTE Parc de la Pépinière Nancy, 17 octobre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Lynks :

Avant-gardiste, Lynks ou Masked Drag monster, mène une révolution queer pronant une domination totale ! Et les affaires vont bon train : célébré(e) par la presse britannique, son show épatant grâce auquel iel s’est produit dans tout le Royaume-Uni, est devenu cultissime. Grandement inspiré(e) par la culture club et le drag, sur scène Iel est toujours caché(e) derrière son masque mais ne camoufle jamais son immense créativité qu’iel met au service de morceaux pop mêlant électro et grosses bases de synthé, so british ! Iel ne se prend pas au sérieux, s’amuse beaucoup et se présente tout simplement comme le « best musician in the world » ! La joyeuse messe est dite ! Viens la célébrer avec Lynks !

Bernadette DJ set :

Musicienne classique et DJ déjantée, Bernadette défend une ambiance punchy, éclectique et colorée, faite d’un mélange de breakbeat, de house, électro et rave. Sur scène, c’est l’apothéose, elle a le pouvoir de raconter une histoire sonore. Celle qui a été nourrie à la musique classique depuis son plus jeune âge a découvert ensuite la house, la disco, le old school 90, l’électro brut, le breakbeat dans lesquels elle puise son inspiration aujourd’hui. Avec son collectif Move UR Gambettes créé en 2018, elle fait le tour des clubs de l’hexagone pour initier l’art du mix à toutes les femmes. Une façon de militer pour une meilleure représentation et prise en considération des minorités de genre derrière les platines.. Tout public

Mardi 2023-10-17 20:00:00 fin : 2023-10-17 . EUR.

Parc de la Pépinière

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Lynks:

Avant-garde Lynks, or Masked Drag Monster, is leading a queer revolution for total domination! And business is booming: celebrated by the British press, her stunning show, which has seen her perform all over the UK, has become a cult hit. Greatly inspired by club culture and drag, Iel is always hidden behind his mask on stage, but never disguises his immense creativity, which he puts to good use in his pop tunes, which blend electro with a heavy synth base – so British! Iel doesn’t take himself too seriously, he has a lot of fun and quite simply presents himself as the « best musician in the world »! The joyful mass is said! Come and celebrate with Lynks!

Bernadette DJ set:

Classical musician and crazy DJ, Bernadette defends a punchy, eclectic and colorful atmosphere, made up of a mix of breakbeat, house, electro and rave. On stage, it’s the apotheosis: she has the power to tell a sonic story. Having been nurtured on classical music from an early age, she went on to discover house, disco, old school 90s, electro brut and breakbeat, from which she draws her inspiration today. With her collective Move UR Gambettes, created in 2018, she tours clubs in France to introduce the art of mixing to all women. A way of campaigning for better representation and consideration of gender minorities behind the decks.

Lynks:

Lynks, también conocida como Masked Drag Monster, lidera una revolución queer para la dominación total Y el negocio va viento en popa: celebrado por la prensa británica, su asombroso espectáculo, en el que ha actuado por todo el Reino Unido, se ha convertido en un éxito de culto. Muy inspirado por la cultura de club y el drag, Iel siempre se oculta tras su máscara en el escenario, pero nunca disimula su inmensa creatividad, que pone en práctica en canciones pop que mezclan electro y grandes bases de sintetizador, ¡tan británicas! Iel no se toma demasiado en serio a sí mismo, se divierte mucho y, sencillamente, ¡se presenta como « el mejor músico del mundo »! ¡Se dice la misa alegre! ¡Ven a celebrarlo con Lynks!

Bernadette DJ set :

Músico clásico y DJ loco, Bernadette defiende un ambiente punzante, ecléctico y colorista, compuesto por una mezcla de breakbeat, house, electro y rave. En el escenario, es la apoteosis, tiene el poder de contar una historia sonora. Educada en la música clásica desde muy pequeña, descubrió después el house, la música disco, la vieja escuela de los 90, el raw electro y el breakbeat, en los que se inspira hoy en día. Con su colectivo Move UR Gambettes, creado en 2018, recorre los clubes de Francia para iniciar a todas las mujeres en el arte de mezclar. Una forma de hacer campaña por una mejor representación y consideración de las minorías de género tras los platos.

Lynks:

Lynks, auch bekannt als Masked Drag Monster, ist ein Avantgardist, der eine Queer-Revolution anführt, die auf totale Dominanz abzielt Und das Geschäft läuft gut: Lynks wurde von der britischen Presse gefeiert und seine atemberaubende Show, mit der er in ganz Großbritannien aufgetreten ist, hat Kultstatus erlangt. Iel, der sich stark von der Club- und Drag-Kultur inspirieren ließ, ist auf der Bühne immer hinter seiner Maske versteckt, aber er kann seine enorme Kreativität nie verbergen, die er in seine Popsongs einfließen lässt, die Elektro und Synthesizer miteinander verbinden – so british! Iel nimmt sich selbst nicht ernst, hat viel Spaß und bezeichnet sich selbst als « best musician in the world »! Die fröhliche Messe ist gelesen! Komm und feiere sie mit Lynks!

Bernadette DJ-Set :

Als klassische Musikerin und verrückte DJane steht Bernadette für eine druckvolle, eklektische und farbenfrohe Atmosphäre, die aus einer Mischung aus Breakbeat, House, Elektro und Rave besteht. Auf der Bühne ist sie der Höhepunkt, denn sie hat die Macht, eine Klanggeschichte zu erzählen. Die Frau, die von klein auf mit klassischer Musik gefüttert wurde, entdeckte später House, Disco, Old School 90, Electro Brut und Breakbeat, aus denen sie heute ihre Inspiration schöpft. Mit ihrem 2018 gegründeten Kollektiv Move UR Gambettes tourt sie durch die Clubs in ganz Frankreich, um alle Frauen in die Kunst des Mixens einzuführen. Eine Art, sich für eine bessere Repräsentation und Berücksichtigung von Geschlechterminderheiten hinter den Turntables einzusetzen.

