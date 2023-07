CONCERT NJP – BLÉNI ORCHESTRA – EDDY LA GOOYATSH – BRÖ – CHOUK BWA & THE ANGSTROMERS Parc de la Pépinière Nancy, 15 octobre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Bléni Orchestra :

« Bléni » ce sont des musiciens réunis autour des compositions originales d’Adrien Beaucaillou, chanteur multi instrumentiste, amoureux des musiques du monde.

Avec lui en trio, Charlie Davot à la batterie, et Jérôme Hulin aux percussions, jouent une pop métissée, qui puise dans les musiques à la fois actuelles et traditionnelles, plaçant la chanson pop world dans l’énergie du monde actuel.

Eddy La Gooyatsh :

Ni miaulant, ni rugissant, Eddy la Gooyatsh est le carrefour de ses influences. Des Beatles à Chet Baker en passant par la musique surf, cubaine, ou hawaiienne, cette voix qu’il pensait être un brin n’est pas à mettre au filet, bien au contraire. Quelques années en arrière, Eddy jouait aux côtés d’un certain Tété dans un petit groupe Nancéien, en qualité de guitariste. Un manche de guitare qu’il tenait déjà fermement depuis sa plus tendre enfance. A l’époque, l’oncle Robert, talentueux guitariste et chanteur amateur, lui était apparu à une réunion familiale comme une rock star. Ça et un instrument offert par papa, il n’en fallait pas plus pour allumer le feu de la passion et poser le petit Eddy sur le chemin de sa renommée. Autodidacte beaucoup, et écoles de Jazz un peu, assez jeune Eddy est donc déjà agile avec les cordes de sa guitare sauf que…

D’autres cordes (vocales, cette fois-ci) commencent à vouloir donner d’elles. Les musiciens qu’il accompagne (Chet, Camille…) sur scène en tant que guitariste ne l’en dissuadent pas. Certains même ne cessent de lui répéter qu’il doit se mettre au chant. Il franchit le pas et a sorti depuis 15 ans plusieurs albums. Il vient présenter son très beau nouvel album « La Faim du Tigre » aux sonorités folk et pop à la Pep en Fête !

Brö :

« Hybride » est certainement le mot qui la définit le mieux. Brö détonne et cultive sa singularité. Issue d’un me´lange unique, a` la fois alge´rienne, italienne, normande, suisse, les étiquettes n’ont plus grand sens a` ses yeux. L’humain avant tout, tel est son cre´do, qui correspond parfaitement a` notre e´poque marque´e par la fluidite´. De ses jeunes années elle gardera la poésie, le sens de la formule qui percute l’esprit ; de ses karaokés nocturnes, le goût de la performance.

Avec son nouvel album « Grande », elle affirme la particularité de son style qu’on pourrait nommer “nouvelle varie´te´”. Une musique faisant honneur a` sa pluralite´ d’influences, rendant hommage a` la varie´te´ des anne´es 80 qui incorporait sans complexe aussi bien du jazz que de la soul, en passant par de l’e´lectro ou de la musique classique. Elle se présente à NJP accompagnée de ses deux multi-instrumentistes avec qui sa notoriété grandissante l’a amenée à remplir le Trabendo à Paris en avril 2023 avec son magnetisme imparable !

Chouk Bwa & The Angstromers :

Créé en 2003, Chouk Bwa Libète (qui signifie « souche de l’arbre de la liberté » en créole haïtien) revient aux sources de la spiritualité vaudou en voyageant à travers l’héritage africain. Cet authentique orchestre traditionnel haïtien envoûte par ses performances reposant sur la polyrythmie des percussions, le chant et la danse, s’inspirent des rites quotidiens et ruraux du culte vaudou pour invoquer les esprits. Avec The Angstomers, les deux producteurs bruxellois, Nicolas Esterle et Frédéric Alstad de leur vrai nom, retraitent en live la musique et les chants de l’orchestre haïtien et propose une performance unique entre dub et vaudou. Les instruments électroniques et les synthés futuristes apportent une toute nouvelle dimension à la musique de Chouk Bwa. Une expérience live rare et propice à la transe !. Tout public

Dimanche 2023-10-15 14:30:00 fin : 2023-10-15 . 0 EUR.

Parc de la Pépinière

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Bléni Orchestra :

« Bléni » is a group of musicians united around the original compositions of Adrien Beaucaillou, a multi-instrumentalist singer and lover of world music.

Joining him in a trio, Charlie Davot on drums and Jérôme Hulin on percussion, play a crossbred pop sound that draws on both contemporary and traditional music, placing world pop in the energy of today?s world.

Eddy La Gooyatsh :

Neither meowing nor roaring, Eddy la Gooyatsh is the crossroads of his influences. From the Beatles to Chet Baker, via surf, Cuban and Hawaiian music, this voice that he thought was a bit of a wisp is not to be dismissed – quite the contrary. A few years ago, Eddy was playing guitar alongside a certain Tété in a small band in Nancy. A guitar neck he had already held firmly since his earliest childhood. Back then, Uncle Robert, a talented guitarist and amateur singer, had appeared to him at a family gathering like a rock star. That, and an instrument given to him by Dad, was all it took to ignite the fire of passion and set little Eddy on the road to fame. Self-taught to a large extent, and a bit of jazz school, Eddy was already nimble with his guitar strings at a fairly young age, except that?

Other strings (vocal, this time) are starting to give out. The musicians he accompanies (Chet, Camille?) on stage as a guitarist don’t dissuade him. Some even kept telling him that he should start singing. He took the plunge and has released several albums over the past 15 years. He will be presenting his beautiful new album « La Faim du Tigre », with its folk and pop sounds, at Pep en Fête!

Brö:

« Hybrid » is certainly the word that best defines her. Brö stands out and cultivates her singularity. Born of a unique mix of alge’rian, Italian, Norman and Swiss origins, labels no longer make much sense to her. Humanity above all, that’s her credo, perfectly in tune with our fluid era. From her younger days, she retains a sense of poetry, of formulas that strike a chord with the mind; from her late-night karaoke gigs, a taste for performance.

With her new album « Grande », she affirms the particularity of her style, which could be called « nouvelle varie’te ». A music that honors her multiple influences, paying homage to the ’80s variety that unabashedly incorporated jazz, soul, electro and classical music. She appears at NJP accompanied by her two multi-instrumentalists, with whom her growing reputation has led her to fill the Trabendo in Paris in April 2023 with her unstoppable magnetism!

Chouk Bwa & The Angstromers :

Created in 2003, Chouk Bwa Libète (which means « stump of the tree of freedom » in Haitian Creole) returns to the sources of voodoo spirituality by traveling through African heritage. This authentic traditional Haitian orchestra captivates with performances based on polyrhythmic percussion, song and dance, inspired by the everyday, rural rites of the voodoo cult to invoke the spirits. With The Angstomers, the two Brussels-based producers, Nicolas Esterle and Frédéric Alstad (real names), rework the music and chants of the Haitian orchestra live, offering a unique performance somewhere between dub and voodoo. Electronic instruments and futuristic synthesizers bring a whole new dimension to Chouk Bwa?s music. A rare trance-inducing live experience!

Orquesta Bléni :

« Bléni » es un grupo de músicos que trabaja sobre composiciones originales de Adrien Beaucaillou, cantante multiinstrumentista y amante de las músicas del mundo.

Junto a él, en trío, Charlie Davot a la batería y Jérôme Hulin a la percusión, interpretan una mezcla de pop que bebe tanto de la música contemporánea como de la tradicional, situando el world pop en la energía del mundo actual.

Eddy La Gooyatsh :

Ni maullando ni rugiendo, Eddy la Gooyatsh es la encrucijada de sus influencias. De los Beatles a Chet Baker, pasando por el surf, la música cubana y la hawaiana, esta voz que creía un poco apagada no es para despreciarla, sino todo lo contrario. Hace unos años, Eddy tocaba la guitarra junto a un tal Tété en un pequeño grupo de Nancy. Un mástil de guitarra que había sostenido con firmeza desde su más tierna infancia. Por aquel entonces, el tío Robert, guitarrista de talento y cantante aficionado, se le había aparecido en una reunión familiar como una estrella del rock. Eso, y un instrumento que le había regalado su padre, fue todo lo que necesitó para encender el fuego de la pasión y encaminar al pequeño Eddy hacia la fama. Autodidacta en gran medida, y un poco de escuela de jazz, Eddy ya era ágil con las cuerdas de su guitarra a una edad bastante temprana, salvo que..

Otras cuerdas (las vocales, esta vez) empiezan a fallarle. Los músicos a los que acompaña (Chet, Camille?) en el escenario como guitarrista no le disuaden. Algunos de ellos incluso le repiten que debería empezar a cantar. Dio el paso y ha publicado varios álbumes en los últimos 15 años. En Pep en Fête presentará su nuevo álbum, « La Faim du Tigre », con sonidos folk y pop

Brö:

« Híbrida » es sin duda la palabra que mejor la define. Brö se desmarca de la multitud y cultiva su singularidad. Nacida de una mezcla única de orígenes argelinos, italianos, normandos y suizos, las etiquetas ya no significan mucho para ella. El ser humano por encima de todo es su credo, en perfecta sintonía con nuestra acelerada era. De su juventud conservará la poesía, el sentido de la fórmula que golpea la mente; de sus karaokes nocturnos, el gusto por la interpretación.

Con su nuevo álbum « Grande », afirma la particularidad de su estilo, que podría denominarse « nueva variedad ». Su música es un homenaje a sus múltiples influencias, rindiendo tributo al sonido de los 80 que incorporaba jazz, soul, electro y música clásica. Llega al NJP acompañada de sus dos multiinstrumentistas, con los que su creciente reputación la ha llevado a llenar el Trabendo de París en abril de 2023 con su imparable magnetismo

Chouk Bwa & The Angstromers :

Formada en 2003, Chouk Bwa Libète (que significa « tocón del árbol de la libertad » en criollo haitiano) vuelve a las fuentes de la espiritualidad vudú viajando a través de la herencia africana. Las actuaciones hechizantes de esta auténtica orquesta tradicional haitiana, basadas en la percusión polirrítmica, el canto y la danza, se inspiran en los ritos cotidianos y rurales del culto vudú para invocar a los espíritus. Con The Angstomers, los dos productores bruselenses, Nicolas Esterle y Frédéric Alstad (nombres reales), revisitan en directo la música y los cantos de la orquesta haitiana, ofreciendo un espectáculo único a medio camino entre el dub y el vudú. Instrumentos electrónicos y sintetizadores futuristas añaden una nueva dimensión a la música de Chouk Bwa. Una rara experiencia en directo que induce al trance

Bléni Orchestra :

« Bléni » sind Musiker, die sich um die Originalkompositionen von Adrien Beaucaillou versammelt haben, einem Sänger und Multiinstrumentalisten, der die Weltmusik liebt.

Mit ihm im Trio spielen Charlie Davot am Schlagzeug und Jérôme Hulin an den Percussions einen gemischten Pop, der aus aktuellen und traditionellen Musikstilen schöpft.

Eddy La Gooyatsh :

Weder miauend noch brüllend, ist Eddy la Gooyatsh die Kreuzung seiner Einflüsse. Von den Beatles über Chet Baker bis hin zu Surf-, kubanischer oder hawaiianischer Musik – diese Stimme, von der er dachte, sie sei nur ein Hauch, ist nicht ins Netz gegangen, ganz im Gegenteil. Vor einigen Jahren spielte Eddy an der Seite eines gewissen Tété in einer kleinen Band aus Nancy als Gitarrist. Den Gitarrenhals hatte er schon seit seiner Kindheit fest in der Hand. Damals war ihm Onkel Robert, ein talentierter Gitarrist und Amateursänger, bei einem Familientreffen wie ein Rockstar erschienen. Das und ein von Papa geschenktes Instrument – mehr brauchte es nicht, um das Feuer der Leidenschaft zu entfachen und den kleinen Eddy auf den Weg zu seinem Ruhm zu bringen. Der junge Eddy, der viel Autodidakt und ein bisschen Jazzschule ist, ist schon sehr flink mit den Saiten seiner Gitarre

Andere Saiten (diesmal seine Stimme) beginnen, sich zu melden. Die Musiker, die er als Gitarrist auf der Bühne begleitet (Chet, Camille usw.), halten ihn nicht davon ab. Einige sagten ihm sogar immer wieder, er solle mit dem Singen anfangen. Er wagt den Schritt und hat in den letzten 15 Jahren mehrere Alben veröffentlicht. Sein neues Album « La Faim du Tigre » mit Folk- und Popklängen wird er beim Pep en Fête vorstellen

Brö :

« Hybride » ist sicherlich das Wort, das sie am besten definiert. Brö fällt auf und kultiviert ihre Einzigartigkeit. Als Kind einer einzigartigen Mischung aus Algeriern, Italienern, Normannen und Schweizern haben Etiketten in ihren Augen keine große Bedeutung mehr. Ihr Credo lautet: « Der Mensch steht an erster Stelle », und das passt perfekt zu unserer schnelllebigen Zeit. Aus ihren jungen Jahren hat sie die Poesie und den Sinn für Formulierungen, die den Geist treffen, mitgenommen.

Mit ihrem neuen Album « Grande » bestätigt sie die Besonderheit ihres Stils, den man als « neue Varie’te » bezeichnen könnte. Ihre Musik ist eine Hommage an die Vielfalt der 80er Jahre, in denen Jazz, Soul, E-Electro und klassische Musik ohne Komplexe miteinander verbunden wurden. Sie tritt bei NJP in Begleitung ihrer beiden Multi-Instrumentalisten auf, mit denen sie aufgrund ihres wachsenden Bekanntheitsgrades im April 2023 das Trabendo in Paris mit ihrem unaufhaltsamen Magnetismus füllen wird!

Chouk Bwa & The Angstromers :

Das 2003 gegründete Chouk Bwa Libète (was in haitianischem Kreolisch « Baumstumpf des Freiheitsbaums » bedeutet) kehrt zu den Wurzeln der Voodoo-Spiritualität zurück und reist durch das afrikanische Erbe. Dieses authentische traditionelle haitianische Orchester verzaubert mit seinen Darbietungen, die auf polyrhythmischer Perkussion, Gesang und Tanz beruhen und sich an den alltäglichen und ländlichen Riten des Voodoo-Kults orientieren, um die Geister zu beschwören. Mit The Angstomers verarbeiten die beiden Brüsseler Produzenten Nicolas Esterle und Frédéric Alstad die Musik und den Gesang des haitianischen Orchesters zu einer einzigartigen Live-Performance zwischen Dub und Voodoo. Elektronische Instrumente und futuristische Synthesizer verleihen der Musik von Chouk Bwa eine völlig neue Dimension. Ein seltenes, tranceförderndes Live-Erlebnis!

Mise à jour le 2023-07-01 par DESTINATION NANCY