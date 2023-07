CONCERT NJP – NJP ALL STARS – MEULE Parc de la Pépinière Nancy, 14 octobre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

NJP All stars DJ set :

Parce qu’à travers son histoire NJP n’a pas accueilli uniquement de grands musiciens mais aussi de grands « passeurs de sons », des mélomanes renommés ou confidentiels, des chercheurs d’or et de pépites musicales, il apparait incontournable de consacrer un créneau au Magic Mirrors pour réunir quelques uns des meilleurs DJs qui ont fait l’histoire de NJP !

Meule :

3 te^tes bien connues du paysage musical tourangeau s’unissent avec la curiosite´ des touche-a`-tout. Celle qui veut explorer et comprendre le psyche´de´lisme d’un King Gizzard, celle qui ne vibre que sous la tension rythmique du Kraut allemand 70’s, celle qui de´poussie`re et modernise. Un vaisseau modulaire tro^ne entre deux batteries qui se font face, sorte d’engin massif conc¸u pour la conque^te en looping et la transe re´pe´titive. Virages et changements de vitesse, chants me´lodieux et cris du cœur, Meule sait pre´server, peaufiner et accroi^tre la tension dans la finesse et le la^cher prise. Une invitation a` une danse animale, collective, qui se ressent plus qu’elle ne se pense, eux seuls au contrôle, auditeur et foule passagers de ce space trip jouissif !. Tout public

Samedi 2023-10-14 23:59:00 fin : 2023-10-14 . EUR.

Parc de la Pépinière

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Because throughout its history NJP has welcomed not only great musicians but also great « sound brokers », renowned or confidential music lovers, gold diggers and musical nuggets, it seems essential to devote a slot at Magic Mirrors to bringing together some of the best DJs who have made NJP history!

Grindstone:

3 well-known names on the Touraine music scene join forces with the curiosity of a jack-of-all-trades. The kind that wants to explore and understand the psyche of King Gizzard, the kind that can only vibrate under the rhythmic tension of 70?s German Kraut, the kind that dusts and modernizes. A modular vessel hovers between two facing drum sets, a massive machine designed for looping conquests and repetitive trance. With its twists and shifts, me’lodious songs and heartfelt cries, Meule knows how to prepare, refine and heighten the tension in a delicate, loose way. It’s an invitation to a collective, animal dance that’s more felt than thought, with the listener and the crowd alone in control, passengers on this exhilarating space trip!

NJP All stars DJ set :

Porque a lo largo de su historia NJP ha acogido no sólo a grandes músicos sino también a grandes « sound brokers », melómanos de renombre o confidenciales, buscadores de oro y pepitas de oro musicales, ¡parece imprescindible dedicar un espacio en Magic Mirrors a reunir a algunos de los mejores DJs que han hecho historia en NJP!

Grindstone:

3 nombres conocidos de la escena musical de Touraine unen sus fuerzas con la curiosidad de los polifacéticos. De los que quieren explorar y comprender la psique de King Gizzard, de los que sólo pueden vibrar bajo la tensión rítmica del Kraut alemán de los 70, de los que desempolvan y modernizan. Un recipiente modular planea entre dos baterías enfrentadas, una especie de máquina masiva diseñada para las conquistas del looping y el trance repetitivo. Con sus giros y cambios, sus canciones conmovedoras y sus gritos sinceros, Meule sabe preparar, afinar y crear tensión a través de la delicadeza y el dejarse llevar. Es una invitación a una danza colectiva y animal que se siente más de lo que se piensa, con el oyente y el público solos en el control como pasajeros de este estimulante viaje espacial

NJP All stars DJ-Set :

Da NJP im Laufe seiner Geschichte nicht nur große Musiker, sondern auch große « Klangvermittler », berühmte und unbekannte Musikliebhaber, Goldgräber und Musiknuggets beherbergt hat, ist es unumgänglich, einen Slot im Magic Mirrors zu reservieren, um einige der besten DJs, die die Geschichte von NJP geprägt haben, zu vereinen

Meule :

3 bekannte Namen aus der Musikszene von Tours vereinen sich mit der Neugier der Allrounder. Eine, die den Psychedelismus eines King Gizzard erforschen und verstehen will, eine, die nur unter der rhythmischen Spannung des deutschen Kraut der 70er Jahre vibriert, eine, die abstaubt und modernisiert. Ein modulares Schiff trottet zwischen zwei sich gegenüberliegenden Schlagzeugen, eine Art massives Gerät, das für Looping-Eroberungen und repetitive Trance konzipiert wurde. Kurven und Geschwindigkeitswechsel, meditative Gesänge und Schreie aus dem Herzen, Meule versteht es, die Spannung vorzubereiten, zu verfeinern und zu steigern, indem er sie feinfühlig und losgelöst einsetzt. Eine Einladung zu einem animalischen, kollektiven Tanz, den man mehr spürt als denkt, wobei nur sie die Kontrolle haben, der Zuhörer und die Menge, die auf diesem genussvollen Space Trip mitfahren!

