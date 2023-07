CONCERT NJP – DJ HYPERLAX – AGORO Parc de la Pépinière Nancy, 13 octobre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Dj Hyperlax :

Chargé de communication du label nancéien BMM Records et collectionneur de vinyles, le jeune DJ Hyperlax cultive une passion pour la musique depuis sa tendre enfance. Il prête une attention particulière à la sélection éclectique de ses sets, souvent orientés funk, disco et house avec quelques escapades club tendant vers la bass music. Depuis 2019, il se produit régulièrement dans les clubs, bars et salles de Nancy comme LNVRS, le FLA, MDE Artem, MJC Desforges, et dans des festivals tels que le Nancy Jazz Pulsations et le 2Days Festival ! A l’occasion de la création « AGORO », c’est en toute logique que le couteau-suisse de BMM RECORDS est missionné pour enflammer le dancefloor !

Agoro :

Agoro (« la bande » en twi), c’est avant tout une aventure humaine et artistique : la rencontre entre cinq MCs rappant en trois langues différentes et 4 musiciens de jazz, le NCY MILKY Band. De Nancy à Kumasi, les 9 artistes ont élaboré un album appelé « No Bullshit » qui sortira le 15 septembre 2023 avec un premier single le 28 avril. S’ils partagent l’amour des mots, le sens du rythme et la même énergie, c’est en live que la magie opère particulièrement car le show est explosif ! Au Ghana, la scène hip hop est florissante et résonne dans tout le pays. En se rencontrant à une session open mic à Gand en 2018, Lobo El et Kwame Mulzz ne se doutaient pas qu’ils partageraient un jour la scène à 9 et ferait l’objet de la création Nancy Jazz Tour imaginée pour fêter les 50 ans de Nancy Jazz Pulsations !. Tout public

Vendredi 2023-10-13 23:59:00 fin : 2023-10-13 . EUR.

Parc de la Pépinière

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Dj Hyperlax :

Communications manager for Nancy-based label BMM Records and vinyl collector, young DJ Hyperlax has cultivated a passion for music since his early childhood. He pays particular attention to the eclectic selection of his sets, which are often funk, disco and house oriented, with a few club escapades tending towards bass music. Since 2019, he has been performing regularly in Nancy clubs, bars and venues such as LNVRS, FLA, MDE Artem, MJC Desforges, and at festivals such as Nancy Jazz Pulsations and 2Days Festival! For the creation of « AGORO », it’s only logical that the BMM RECORDS Swiss Army knife should be asked to set the dancefloor alight!

Agoro :

Agoro (« the band » in Twi) is first and foremost a human and artistic adventure: the encounter between five MCs rapping in three different languages and 4 jazz musicians, the NCY MILKY Band. From Nancy to Kumasi, the 9 artists have put together an album called « No Bullshit », due for release on September 15 2023, with a first single on April 28. While they share a love of words, a sense of rhythm and the same energy, it’s live that the magic happens, particularly as the show is explosive! Ghana has a thriving hip-hop scene that resonates throughout the country. When they met at an open mic session in Ghent in 2018, Lobo El and Kwame Mulzz had no idea that they would one day be sharing the stage with 9 other musicians, and that they would be the subject of the Nancy Jazz Tour, created to celebrate the 50th anniversary of Nancy Jazz Pulsations!

Dj Hyperlax :

Responsable de comunicación de BMM Records, con sede en Nancy, y coleccionista de vinilos, el joven DJ Hyperlax ha cultivado su pasión por la música desde niño. Presta especial atención a la selección ecléctica de sus sets, a menudo orientados al funk, disco y house, con algunas escapadas a clubes que tienden hacia la bass music. ¡Desde 2019, actúa regularmente en clubes, bares y salas de Nancy como LNVRS, FLA, MDE Artem, MJC Desforges, y en festivales como Nancy Jazz Pulsations y 2Days Festival! Para la creación de « AGORO », es lógico que se haya pedido a la navaja suiza de BMM RECORDS que incendie la pista de baile

Agoro :

Agoro (« la banda » en twi) es ante todo una aventura humana y artística: el encuentro de cinco MC que rapean en tres idiomas diferentes y 4 músicos de jazz, la NCY MILKY Band. De Nancy a Kumasi, los 9 artistas han reunido un álbum titulado « No Bullshit », que saldrá a la venta el 15 de septiembre de 2023, con un primer single el 28 de abril. Puede que compartan el amor por las palabras, el sentido del ritmo y la misma energía, pero es en directo donde se produce la magia, ¡porque el espectáculo es explosivo! Ghana tiene una próspera escena hip hop que resuena en todo el país. Cuando se conocieron en una sesión de micrófono abierto en Gante en 2018, Lobo El y Kwame Mulzz no tenían ni idea de que un día compartirían escenario con otros 9 músicos, ¡y que serían el tema del Nancy Jazz Tour creado para celebrar el 50 aniversario de Nancy Jazz Pulsations!

Dj Hyperlax :

Als Kommunikationsbeauftragter des Labels BMM Records aus Nancy und Vinyl-Sammler pflegt der junge DJ Hyperlax seit seiner frühen Kindheit eine Leidenschaft für Musik. Er achtet besonders auf die eklektische Auswahl seiner Sets, die sich oft an Funk, Disco und House orientieren, mit einigen Club-Eskapaden, die in Richtung Bassmusik tendieren. Seit 2019 tritt er regelmäßig in Clubs, Bars und Sälen in Nancy wie LNVRS, FLA, MDE Artem, MJC Desforges und auf Festivals wie dem Nancy Jazz Pulsations und dem 2Days Festival auf! Anlässlich der Kreation « AGORO » ist es nur logisch, dass das Schweizer Messer von BMM RECORDS beauftragt wurde, den Dancefloor zu entzünden!

Agoro :

Agoro (auf Twi « die Bande ») ist vor allem ein menschliches und künstlerisches Abenteuer: die Begegnung zwischen fünf MCs, die in drei verschiedenen Sprachen rappen, und vier Jazzmusikern, der NCY MILKY Band. Von Nancy bis Kumasi haben die neun Künstler ein Album mit dem Namen « No Bullshit » erarbeitet, das am 15. September 2023 mit einer ersten Single am 28. April veröffentlicht wird. Obwohl sie die Liebe zu Worten, das Gefühl für Rhythmus und die gleiche Energie teilen, ist die Magie live besonders groß, denn die Show ist explosiv! In Ghana blüht die Hip-Hop-Szene und hallt im ganzen Land wider. Als Lobo El und Kwame Mulzz sich 2018 bei einer Open Mic Session in Gent kennenlernten, ahnten sie nicht, dass sie eines Tages zu neunt auf der Bühne stehen würden und zum Gegenstand der Nancy Jazz Tour werden würden, die zur Feier des 50-jährigen Bestehens von Nancy Jazz Pulsations erdacht wurde!

