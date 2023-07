CONCERT NJP – GILLES PETERSON – DOWDELIN Parc de la Pépinière Nancy, 12 octobre 2023, Nancy.

Gilles Peterson :

Animateur radio, DJ et principal instigateur du mouvement “Acid Jazz“, tout au long de sa carrière, le géni franco-suisse a promu les nouvelles frontières du jazz, du hip-hop et des musiques électroniques et y a injecté une bonne dose de vitalité. Et ce depuis plus de 20 ans ! Résident de la BBC, il a créé le label Bronswood Recordings et organise même tous les ans son propre festival au Théâtre de la Mer à Sète – le Wordlwide Festival – où il invite la crème de l’électro et du groove international. Également producteur, il a sorti Str4TA en 2022, hommage à la funk des années 70/80 et au nouveau jazz. Ses mixs balayent tout le spectre groove : electro jazz, soul, house, musiques latines… Avec sa touche si particulière qui le rend si talentueux. Un véritable événement d’accueillir Gilles Peterson au Magic Mirrors après son premier passage à NJP en 2001 !

Dowdelin :

Nomade et défricheur, Dowdelin explore un chemin où s’assemblent jazz créole, dancefloor électronique et percussions antillaises pour façonner un feeling Future Kréol unique. Un monde d’échanges culturels et d’incessants allers/retours, où la musique est centrale. Un univers d’emprunts multiples et réciproques qui, esthétiquement, colle à merveille à Dowdelin, trio lyonnais explorant l’afro-futurisme dans sa version créolisée, plongeant les traditions des Antilles françaises dans un grand bain de jouvence électronique réchauffé au jazz, comme peu l’ont fait jusqu’ici. De retour à Nancy après leur passage à Nancy Jazz Kraft 2022, ils fouleront cette fois la scène du Magic Mirrors.. Tout public

Gilles Peterson :

Radio host, DJ and main instigator of the ?Acid Jazz? movement, throughout his career the Franco-Swiss genius has promoted the new frontiers of jazz, hip-hop and electronic music and injected them with a healthy dose of vitality. And he’s been doing it for over 20 years! Resident of the BBC, he created the Bronswood Recordings label and even organizes his own annual festival at the Théâtre de la Mer in Sète – the Wordwide Festival – where he invites the crème de la crème of international electro and groove. Also a producer, he released Str4TA in 2022, a tribute to 70/80s funk and new jazz. His mixes sweep the whole groove spectrum: electro jazz, soul, house, Latin music? With his own special touch that makes him so talented. It’s a real event to welcome Gilles Peterson to Magic Mirrors after his first appearance at NJP in 2001!

Dowdelin :

Nomadic and pioneering, Dowdelin explores a path where Creole jazz, electronic dancefloor and West Indian percussion come together to create a unique Future Kréol feel. A world of cultural exchange and incessant to-ing and fro-ing, where music takes center stage. A universe of multiple and reciprocal borrowings that, aesthetically, fits perfectly with Dowdelin, the Lyon-based trio exploring Afro-futurism in its creolized version, immersing the traditions of the French West Indies in a great bath of electronic rejuvenation warmed with jazz, as few have done until now. Returning to Nancy after their appearance at Nancy Jazz Kraft 2022, this time they will take to the stage at Magic Mirrors.

Gilles Peterson :

Locutor de radio, DJ y principal instigador del movimiento « Acid Jazz », a lo largo de su carrera el genio franco-suizo ha promovido las nuevas fronteras del jazz, el hip-hop y la música electrónica y les ha inyectado una saludable dosis de vitalidad. Y lleva más de 20 años haciéndolo Residente en la BBC, creó el sello Bronswood Recordings e incluso organiza su propio festival anual en el Théâtre de la Mer de Sète -el Wordwide Festival-, al que invita a la flor y nata del electro y el groove internacional. También productor, en 2022 lanzó Str4TA, un homenaje al funk de los 70/80 y al new jazz. Sus mezclas abarcan todo el espectro del groove: electro jazz, soul, house, música latina? Todo con ese toque especial que le hace tan talentoso. Es un verdadero placer dar la bienvenida a Gilles Peterson a Magic Mirrors después de su primera aparición en NJP en 2001

Dowdelin :

Nómada y pionero, Dowdelin explora un camino en el que el jazz criollo, la pista de baile electrónica y la percusión antillana se unen para crear una sensación Future Kréol única. Un mundo de intercambios culturales e incesantes vaivenes, donde la música es la protagonista. Un mundo de préstamos múltiples y recíprocos que, estéticamente, encaja a la perfección con Dowdelin. El trío de Lyon explora el afrofuturismo en su versión creolizada, sumergiendo las tradiciones de las Antillas francesas en un gran baño de rejuvenecimiento electrónico calentado con jazz, como pocos han hecho antes. Tras su paso por Nancy Jazz Kraft 2022, regresan a Nancy para subirse al escenario de Magic Mirrors.

Gilles Peterson :

Als Radiomoderator, DJ und Hauptinitiator der Acid-Jazz-Bewegung hat das französisch-schweizerische Genie im Laufe seiner Karriere die neuen Grenzen des Jazz, des Hip-Hop und der elektronischen Musik gefördert und ihnen eine gehörige Portion Vitalität eingeimpft. Und das schon seit über 20 Jahren! Er ist Resident der BBC, hat das Label Bronswood Recordings gegründet und veranstaltet sogar jedes Jahr sein eigenes Festival im Théâtre de la Mer in Sète – das Wordlwide Festival -, zu dem er die Crème de la Crème der internationalen Elektro- und Groove-Musik einlädt. Er ist auch Produzent und veröffentlichte 2022 Str4TA, eine Hommage an den Funk der 70er und 80er Jahre und den New Jazz. Seine Mixe decken das gesamte Groove-Spektrum ab: Electro Jazz, Soul, House, Latin Music? Mit seiner ganz besonderen Note, die ihn so talentiert macht. Es ist ein echtes Ereignis, Gilles Peterson nach seinem ersten Auftritt bei NJP im Jahr 2001 im Magic Mirrors zu begrüßen!

Dowdelin:

Dowdelin ist ein Nomade und Entdecker, der einen Weg erkundet, auf dem kreolischer Jazz, elektronischer Dancefloor und karibische Percussion zusammenkommen, um ein einzigartiges Future-Kréol-Feeling zu formen. Eine Welt des kulturellen Austauschs und des ständigen Kommens und Gehens, in der die Musik im Mittelpunkt steht. Das Trio aus Lyon erforscht den Afrofuturismus in seiner kreolisierten Version und taucht die Traditionen der französischen Antillen in ein großes elektronisches Verjüngungsbad, das mit Jazz aufgeheizt wird, wie es bisher nur wenige getan haben. Nach ihrem Auftritt bei Nancy Jazz Kraft 2022 kehren sie nach Nancy zurück und werden diesmal die Bühne des Magic Mirrors betreten.

