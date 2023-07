CONCERT NJP – LANDER & ADRIAAN – MAB’ISH Parc de la Pépinière Nancy, 11 octobre 2023, Nancy.

Lander & Adriaan :

Le duo belge composé de Lander, batteur aux mains d’argent (de Michel Portal notamment), et de Adriaan, magicien du clavier, s’impose sur la scène « Jazz Up ! » (comprenez electro jazz enflammé) avec ce mélange de techno de Detroit, de UK funky, de jazz fusion, de juke de Chicago et d’improvisation. Leur penchant commun pour les synthés numériques lisses et les genres de musique des années 90 les a réunis pour se plonger dans des jams symbiotiques lors du tout premier confinement en 2020. Après une série de concerts sous le radar très réussis, ils ont enregistré un album éponyme à l’été de 2021 qui est sorti au printemps 2022.

Ils nous transportent dans un royaume affolant d’excitation pure et nous offrent l’expérience de la douce frénésie des percussions, des mélodies pulpeuses… Tout pour vous faire danser !

Mab’ish :

Danseuse, organisatrice de soirée, clavériste, youtubeuse mais surtout DJ, pour Isabelle Clarençon, plus connue sous le nom de Mab’ish, être derrière les platines est une évidence. Ses sets voyagent à travers le hip hop, la soul, la house et le disco. Elle impose son style avec pour seul objectif de vous faire danser ! Toujours à la recherche de nouveautés, elle mixe depuis 7 ans dans les principaux clubs parisiens, et codirige depuis 2015 le label BEAT X CHANGERS, avec lequel elle développe la scène montante parisienne house, électro, hiphop.

En parallèle elle se produit dans le groupe nu jazz OSWELA et crée une réelle synergie entre les djs, producteurs parisiens, musiciens et danseurs. Une artiste pluridisciplinaire à l’image de sa génération touche à tout qui aime mêler les arts et offre une générosité sans pareil à travers ses DJ sets à la bonne humeur contagieuse !. Tout public

Lander & Adriaan:

The Belgian duo of silver-handed drummer Lander (of Michel Portal fame) and keyboard wizard Adriaan are making a name for themselves on the « Jazz Up! » scene (understand fiery electro jazz) with their blend of Detroit techno, funky UK, jazz fusion, Chicago juke and improvisation. Their shared penchant for smooth digital synths and 90s music genres brought them together to dive into symbiotic jams at the very first confinement in 2020. After a series of highly successful under-the-radar gigs, they recorded a self-titled album in the summer of 2021, which was released in the spring of 2022.

They transport us into a frenzied realm of pure excitement, offering us the experience of gentle percussive frenzy, luscious melodies? Everything to make you dance!

Mab’ish :

Dancer, party planner, keyboardist, youtuber and above all DJ, for Isabelle Clarençon, better known as Mab?ish, being behind the decks is a matter of course. Her sets travel through hip hop, soul, house and disco. She imposes her style with the sole aim of making you dance! Always on the lookout for new things, she’s been mixing for 7 years in the main Parisian clubs, and since 2015 has been co-director of the BEAT X CHANGERS label, with which she develops the rising Parisian house, electro, hiphop scene.

At the same time, she performs in the nu jazz group OSWELA, creating a real synergy between Parisian djs, producers, musicians and dancers. A multi-disciplinary artist in the image of her multi-talented generation, she loves to mix the arts and offers unparalleled generosity in her infectiously good-humored DJ sets!

Lander & Adriaan:

El dúo belga formado por el batería de manos plateadas Lander (de Michel Portal) y el mago de los teclados Adriaan se está haciendo un nombre en la escena Jazz Up! con su mezcla de techno de Detroit, funky del Reino Unido, jazz fusión, juke de Chicago e improvisación. Su afición compartida por los sintetizadores digitales suaves y los géneros musicales de los 90 les unió para sumergirse en jams simbióticos en el primer encierro de 2020. Tras una serie de conciertos de gran éxito bajo el radar, grabaron un álbum autotitulado en el verano de 2021, que salió a la venta en la primavera de 2022.

Nos transportan a un frenético reino de pura excitación, ofreciéndonos la experiencia de un suave frenesí percusivo, melodías deliciosas? ¡Todo para hacerte bailar!

Mab’ish :

Isabelle Clarençon, más conocida como Mab’ish, es bailarina, organizadora de fiestas, teclista, youtuber y, sobre todo, DJ. Sus sets transitan por el hip hop, el soul, el house y la música disco. Impone su estilo con el único objetivo de hacerte bailar Siempre en busca de algo nuevo, lleva 7 años pinchando en los principales clubes parisinos y desde 2015 es codirectora del sello BEAT X CHANGERS, con el que desarrolla la ascendente escena parisina de house, electro y hiphop.

Al mismo tiempo, actúa en el grupo de nu jazz OSWELA, creando una verdadera sinergia entre DJ, productores, músicos y bailarines parisinos. Es una artista multidisciplinar, como su generación, a la que le encanta mezclar las artes y ofrece una generosidad sin parangón en sus sesiones de DJ, contagiosas y llenas de buen humor

Lander & Adriaan :

Das belgische Duo, bestehend aus Lander, einem Schlagzeuger mit silbernen Händen (u. a. von Michel Portal), und Adriaan, einem Magier am Keyboard, hat sich mit seiner Mischung aus Detroit-Techno, UK-Funky, Fusion-Jazz, Chicago Juke und Improvisation in der « Jazz Up! »-Szene (gemeint ist feuriger Electro-Jazz) etabliert. Ihre gemeinsame Vorliebe für glatte digitale Synthesizer und die Musikgenres der 90er Jahre brachte sie zusammen, um sich beim allerersten Containment im Jahr 2020 in symbiotische Jams zu stürzen. Nach einer Reihe von erfolgreichen Konzerten unter dem Radar nahmen sie im Sommer 2021 ein gleichnamiges Album auf, das im Frühjahr 2022 veröffentlicht wurde.

Sie entführen uns in ein Reich der puren Erregung und bieten uns die Erfahrung von sanften Perkussionsrhythmen, pulsierenden Melodien? Alles, um Sie zum Tanzen zu bringen!

Mab’ish :

Tänzerin, Partyveranstalterin, Keyboarderin, Youtuberin, aber vor allem DJane: Für Isabelle Clarençon, besser bekannt unter dem Namen Mab?ish, ist es eine Selbstverständlichkeit, hinter den Plattentellern zu stehen. Ihre Sets führen sie durch Hip Hop, Soul, House und Disco. Sie setzt ihren Stil durch mit dem einzigen Ziel, Sie zum Tanzen zu bringen! Sie ist immer auf der Suche nach Neuem, legt seit 7 Jahren in den wichtigsten Pariser Clubs auf und ist seit 2015 Co-Leiterin des Labels BEAT X CHANGERS, mit dem sie die aufstrebende Pariser House-, Elektro- und Hiphop-Szene entwickelt.

Parallel dazu tritt sie in der Nu-Jazz-Gruppe OSWELA auf und schafft eine echte Synergie zwischen den Pariser DJs, Produzenten, Musikern und Tänzern. Sie liebt es, die Künste zu vermischen und bietet eine unvergleichliche Großzügigkeit in ihren DJ-Sets mit ihrer ansteckenden guten Laune!

