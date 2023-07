CONCERT NJP – EMILE LONDONIEN – ZEITGEIST FREEDOM ENERGY EXCHANGE Parc de la Pépinière Nancy, 11 octobre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Emile Londonien :

Les strasbourgeois d’Emile Londonien font souffler un vent de fraîcheur sur la scène jazz made in France. Enfants de la culture clubbing, ils tentent de l’accorder avec la tradition du trio jazz. Leurs concerts se veulent être une expérience immersive à mi-chemin entre Jazz, Broken Beat et House Music. 2023 est l’année de leur premier album intitulé Legacy, enregistré avec des invités tels que le trompettiste Antoine Berjeaut, le saxophoniste Léon Phal dont ils sont proches et un certain … Emile Parisien. Avec le sens du feeling et de l’improvisation, Emile Londonien mixe l’organique et les textures sophistiquées issues de la sphère électronique, pour un résultat entre ferveur jazz et appel irrésistible du dancefloor. La mission du trio est claire : apporter leur contribution à une scène jazz en perpétuelle mutation. Un choix logique pour composer cette « boiler house jazz » au Magic Mirrors !

ZFEX :

Ziggy Zeitgeist est devenu le pilier des nouvelles scènes jazz et électro australiennes et fonde en 2018 la formation ZFEX avec trois musiciens talentueux. Le groupe trouve son inspiration dans la culture des clubs, et dans l’esprit des grands festivals aux sensations fortes pour offrir au public un voyage sonore aux multiples péripéties et une expérience transcendante. Le producteur de génie bouscule les codes et surpasse ses limites dans l’art de l’improvisation en batterie. L’album Payer for Peace sorti en 2021, est une odyssée sonore continue, où les synthés, les instruments s’entremêlent avec les l’énergie brute des disques classiques de rythmes brisés. Chaque morceau tisse les liens entre musiques électroniques, jazz, funk et soul. Prêt(e)s à voyager ? ZFEX nous présentera en live l’album « Prayer For Peace » au Magic Mirrors pour ouvrir cette nuit Boiler Jazz Club !. Tout public

Mercredi 2023-10-11 20:00:00 fin : 2023-10-11 . EUR.

Parc de la Pépinière

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Emile Londonien :

Strasbourg?s Emile Londonien bring a breath of fresh air to the jazz scene made in France. Children of the clubbing culture, they try to reconcile it with the jazz trio tradition. Their concerts are intended to be an immersive experience halfway between Jazz, Broken Beat and House Music. 2023 is the year of their first album, Legacy, recorded with guests such as trumpeter Antoine Berjeaut, saxophonist Léon Phal, to whom they are close friends, and a certain ? Emile Parisien. With a sense of feeling and improvisation, Emile Parisien mixes organic sounds with sophisticated textures from the electronic sphere, resulting in a blend of jazz fervor and irresistible dancefloor appeal. The trio’s mission is clear: to contribute to a jazz scene in perpetual mutation. A logical choice to compose this « boiler house jazz » at Magic Mirrors!

ZFEX:

Ziggy Zeitgeist has become a mainstay of Australia’s new jazz and electro scenes, and in 2018 founded ZFEX with three talented musicians. The band draws its inspiration from club culture, and the spirit of big, thrilling festivals to offer audiences a sonic journey of many twists and turns and a transcendent experience. The genius producer overturns codes and surpasses his limits in the art of drum improvisation. The album Payer for Peace, released in 2021, is a continuous sonic odyssey, where synths and instruments intermingle with the raw energy of classic records of broken rhythms. Each track weaves together electronic music, jazz, funk and soul. Ready to travel? ZFEX will be presenting their live album « Prayer For Peace » at Magic Mirrors to open this Boiler Jazz Club night!

Emile Londonien :

Los estrasburgueses Emile Londonien aportan un soplo de aire fresco a la escena del jazz made in France. Hijos de la cultura clubbing, intentan combinarla con la tradición del trío de jazz. Sus conciertos pretenden ser una experiencia inmersiva a medio camino entre el Jazz, el Broken Beat y la House Music. 2023 es el año de su primer álbum, Legacy, grabado con invitados como el trompetista Antoine Berjeaut, el saxofonista Léon Phal, del que son íntimos amigos, y un tal ? Emile Parisien. Con un sentido del sentimiento y la improvisación, Emile Parisien mezcla elementos orgánicos con sofisticadas texturas de la esfera electrónica, produciendo un resultado que es en parte fervor jazzístico, en parte irresistible atractivo para la pista de baile. La misión del trío es clara: aportar su contribución a una escena jazzística en constante evolución. ¡Una elección lógica para esta « caldera de jazz » en Magic Mirrors!

ZFEX:

Ziggy Zeitgeist se ha convertido en un pilar de las nuevas escenas de jazz y electro de Australia y en 2018 fundó la banda ZFEX con tres talentosos músicos. La banda se inspira en la cultura de club y en el espíritu de los grandes y emocionantes festivales para ofrecer al público un viaje sónico de muchos giros y una experiencia trascendente. El genial productor trastoca los códigos y supera sus límites en el arte de la improvisación con la batería. El álbum Payer for Peace, publicado en 2021, es una odisea sónica continua, donde sintetizadores e instrumentos se entremezclan con la cruda energía de los discos clásicos de ritmos rotos. Cada pista entrelaza música electrónica, jazz, funk y soul. ¿Listo para viajar? ZFEX presentará su álbum « Prayer For Peace » en directo en Magic Mirrors para abrir esta noche de Boiler Jazz Club

Emile Londonien :

Die Straßburger Band Emile Londonien bringt frischen Wind in die Jazzszene made in France. Sie sind Kinder der Clubkultur und versuchen, diese mit der Tradition des Jazz-Trios in Einklang zu bringen. Ihre Konzerte sollen eine immersive Erfahrung zwischen Jazz, Broken Beat und House Music sein. 2023 erschien ihr erstes Album Legacy, das sie mit Gästen wie dem Trompeter Antoine Berjeaut, dem Saxophonisten Léon Phal, mit dem sie eng befreundet sind, und einem gewissen ? Emile Parisien. Mit einem Gespür für Feeling und Improvisation mischt Emile Londonien Organisches mit ausgefeilten Texturen aus der elektronischen Sphäre, was zu einem Ergebnis zwischen Jazz-Inbrunst und dem unwiderstehlichen Ruf des Dancefloors führt. Die Mission des Trios ist klar: Es will seinen Beitrag zu einer sich ständig wandelnden Jazzszene leisten. Eine logische Wahl für die Zusammenstellung dieses « Boiler House Jazz » im Magic Mirrors!

ZFEX:

Ziggy Zeitgeist ist zum Eckpfeiler der neuen australischen Jazz- und Elektro-Szene geworden und gründet 2018 mit drei talentierten Musikern die Formation ZFEX. Die Band findet ihre Inspiration in der Clubkultur und im Geist großer, sensationeller Festivals, um dem Publikum eine Klangreise mit vielen Abenteuern und eine transzendente Erfahrung zu bieten. Der geniale Produzent bricht mit den Codes und überwindet seine Grenzen in der Kunst der Improvisation am Schlagzeug. Das 2021 erschienene Album Payer for Peace ist eine fortlaufende Klang-Odyssee, auf der Synthesizer und Instrumente mit der rohen Energie klassischer Platten mit gebrochenen Rhythmen verschmelzen. Jedes Stück verwebt elektronische Musik, Jazz, Funk und Soul miteinander. Sind Sie bereit zu reisen? ZFEX wird das Album « Prayer For Peace » live im Magic Mirrors präsentieren, um die Boiler Jazz Club-Nacht zu eröffnen!

Mise à jour le 2023-07-01 par DESTINATION NANCY