CONCERT – NANCYPHONIES – L’HEURE EXQUISE – LAURE CHOLÉ Parc de la Pépinière Nancy, 13 juillet 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

L’HEURE EXQUISE

LAURE CHOLÉ piano

Laure Cholé obtient dès l’âge de 14 ans les 1ers prix aux concours internationaux “Brin d’herbe” d’Orléans et de Fribourg. Admise au CRR de Paris dans la classe d’Hugues Leclère, elle intègre en 2019 le CNSM de Paris où elle obtient une licence de piano à l’unanimité. Elle a été l’invitée du Palau de la Música Catalana à Barcelone, de la French American Piano Society aux USA, du Théâtre des Bou¿es du Nord, des Lisztomanias, de l’Alba Music Festival. Elle est lauréate de la Fondation Safran.

MOMPOU

Paisajes

1. La fuente y la campagna

2. El Lago

3. Carros de Galicia

BRAHMS

Klavierstücke op.118

RACHMANINOV

Sonate n°2 op.36

LISZT

Étude de concert S.144 « Un Sospiro ». Tout public

Jeudi 2023-07-13 à 17:00:00 ; fin : 2023-07-13 . 0 EUR.

Parc de la Pépinière Rond point Mozart

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



