CONCERT – NANCYPHONIES – L’HEURE EXQUISE – IONAH MAIATSKY Parc de la Pépinière Nancy, 12 juillet 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

L’HEURE EXQUISE

IONAH MAIATSKY – piano

Né en 2001, Ionah Maiatsky, pianiste franco-russe, étudie au CRR de Paris avec Billy Eidi avant d’être admis au CNSM de Paris en 2018 dans la classe de Marie-Josèphe Jude. Il reçoit en 2021 le 1er prix au concours Albert Roussel à Paris et en 2022 le 2e prix au Concours International de Musique de Chambre de Lyon avec le violoncelliste Paul-Marie Kuzma. Il a été l’invité du Festival Ravel, du Nice Classic Live, Lavaux Classic, des Pianissimes de Lyon et du Centre de Musique de chambre de Paris Salle Cortot.

CHOPIN

Nocturne op.48 n°2

Scherzo n°4 op.54

Sonate n°3 op.58

SCRIABINE

Sonate n°5 op.53. Tout public

Mercredi 2023-07-12 17:00:00 fin : 2023-07-12 . 0 EUR.

Parc de la Pépinière Rond point Mozart

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Born in 2001, Franco-Russian pianist Ionah Maiatsky studied at the CRR de Paris with Billy Eidi before being admitted to the CNSM de Paris in 2018 in Marie-Josèphe Jude?s class. In 2021, he won 1st prize at the Albert Roussel Competition in Paris, and in 2022 2nd prize at the Lyon International Chamber Music Competition with cellist Paul-Marie Kuzma. He has been a guest at the Festival Ravel, Nice Classic Live, Lavaux Classic, Les Pianissimes de Lyon and the Centre de Musique de Chambre de Paris Salle Cortot.

CHOPIN

Nocturne op.48 n°2

Scherzo n°4 op.54

Sonata n°3 op.58

SCRIABINE

Sonata n°5 op.53

Nacido en 2001, Ionah Maiatsky, pianista franco-ruso, estudió en el CRR de París con Billy Eidi antes de ser admitido en el CNSM de París en 2018 en la clase de Marie-Josèphe Jude. En 2021 ganó el 1er premio en el Concurso Albert Roussel de París y en 2022 el 2º premio en el Concurso Internacional de Música de Cámara de Lyon con el violonchelista Paul-Marie Kuzma. Ha sido invitado en el Festival Ravel, Nice Classic Live, Lavaux Classic, Les Pianissimes de Lyon y el Centre de Musique de Chambre de Paris Salle Cortot.

CHOPIN

Nocturno op.48 n°2

Scherzo n°4 op.54

Sonata n°3 op.58

SCRIABINE

Sonata n°5 op.53

DIE EXQUISITE STUNDE

IONAH MAIATSKY – Klavier

Der 2001 geborene russisch-französische Pianist Ionah Maiatsky studierte am CRR Paris bei Billy Eidi, bevor er 2018 am CNSM de Paris in die Klasse von Marie-Josèphe Jude aufgenommen wurde. Er erhielt 2021 den 1. Preis beim Albert Roussel-Wettbewerb in Paris und 2022 den 2. Preis beim Internationalen Kammermusikwettbewerb in Lyon mit dem Cellisten Paul-Marie Kuzma. Er war Gast beim Festival Ravel, Nice Classic Live, Lavaux Classic, Les Pianissimes de Lyon und dem Centre de Musique de chambre de Paris Salle Cortot.

CHOPIN

Nocturne op.48 Nr.2

Scherzo Nr.4 op.54

Sonate Nr.3 op.58

SCRIABINE

Sonate Nr.5 op.53

