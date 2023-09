Village des sciences Parc de la Noue Vierzon, 7 octobre 2023, Vierzon.

Vierzon,Cher

De nombreux ateliers innovants, surprenants et ludiques sont proposés cette année au Parc de la Noue par les associations, les lieux culturels, les scientifiques et les services de la Ville de Vierzon. Un village des sciences pour petits et grands sur la thématique Sciences & Sport !.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 18:00:00. EUR.

Parc de la Noue

Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire



Numerous innovative, surprising and fun workshops are on offer this year in the Parc de la Noue, organized by associations, cultural venues, scientists and Vierzon town council departments. A science village for young and old on the theme of Science & Sport!

Este año se proponen en el Parque de la Noue numerosos talleres innovadores, sorprendentes y lúdicos, organizados por asociaciones, espacios culturales, científicos y servicios del Ayuntamiento de Vierzon. Un pueblo de la ciencia para grandes y pequeños en torno al tema Ciencia y Deporte

Zahlreiche innovative, überraschende und spielerische Workshops werden dieses Jahr im Parc de la Noue von Vereinen, Kulturstätten, Wissenschaftlern und den Dienststellen der Stadt Vierzon angeboten. Ein Wissenschaftsdorf für Groß und Klein zum Thema Wissenschaft & Sport!

Mise à jour le 2023-09-27 par OT VIERZON