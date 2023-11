Prendre soin de la haie magique à Verrières le Buisson Parc de la Noisette, Av. Georges Pompidou, 91370 Verrières-le-Buisson Verrières-le-Buisson, 12 novembre 2023, Verrières-le-Buisson.

Participez à l’entretien de la haie magique du corridor écologique Georges Pompidou et apprenez les techniques de taille en forme libre et du paillage. Vous nous aiderez également avec notre mission pédagogique grâce à la pose de signalétique et la protection des zones de plantation avec la pose de ganivelle. RDV le dimanche 12/11 à 14h à 17h au Club Canin, Parc de la Noisette, Av. Georges Pompidou, 91370 Verrières-le-Buisson

Pensez à vous habiller selon les conditions météo, avec les chaussures fermés ou bottes. Apportez votre gourde et gants de jardinage si vous en avez, sinon le materiel sera fourni sur place.

Parc de la Noisette, Av. Georges Pompidou, 91370 Verrières-le-Buisson
info@haie-magique.org

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T14:00:00+01:00 – 2023-11-12T16:30:00+01:00

