Toulouse Bricks Festival Parc de la Mounède Toulouse, 10 juin 2023, Toulouse. Bricks Festival 10 et 11 juin Parc de la Mounède Pass 2 jours : à partir de 65€ | Pass journée : à partir de 42,40 € 3e édition du festival Le Bricks Festival revient à Toulouse pour une nouvelle célébration techno et house underground en plein air. Au programme : 2 soirées de concerts à la Mounède, ainsi qu’un after au Bikini. Programmation Samedi 10 juin Sur la Mainstage : À 14h : Nico Rodas

À 15h30 : Bermude

À 17h : Carlita

À 19h : NTO live

À 21h : Milio Ruando b2b Marcel DK

À 22h30 : Pan-Pot Sur la Bamboo Stage : À 14h : Chamane

À 15h : Sara Labb

À 16h30 : Benken

À 18h : Grinch live

À 19h30 : LslBoysBand

À 21h : FKA.M4A

À 23h : Le Jeune After au Bikini : À minuit : Camille TRB b2b Tomich

À 2h : Umek

À 4h : Drizer AC b2b Roumee Dimanche 11 juin Sur la Mainstage : À 14h : Miry Muraro

À 15h30 : Just Lauren

À 17h : Nandu

À 18h30 : Deer Jade

À 20h : Kevin de Vries

À 21h30 : Stephan Bodzin live Sur la Bamboo Stage : À 14h : Dimitri

À 15h30 : Jahma

À 17h : Bérengère

À 18h30 : Olympe

À 20h : Agga

Plus d'information Consulter le site web du festival

2023-06-10T14:00:00+02:00 – 2023-06-10T23:59:00+02:00

© DR

