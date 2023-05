Festival de la Moline #15: CRAZY LUCKY SWING ORCHESTRA Parc de la Moline, 29 juin 2023, Marseille.

Festival de la Moline #15: CRAZY LUCKY SWING ORCHESTRA Jeudi 29 juin, 20h30 Parc de la Moline Entrée libre

https://youtu.be/8Y-Xcy2AvGY

Le Crazy Lucky Swing Orchestra regroupe 16 musiciens triés sur le volet : 5 saxophonistes, 4 trompettistes, 4 trombonistes, 1 guitariste, 1 bassiste et 1 batteur. D’excellents musiciens qui ont fait leurs preuves depuis des décennies sur des scènes nationales et internationales.

Il fallait ce niveau de talent et cette qualité pour réussir à rendre hommage à ce show sur-vitaminé ! Le guitariste et chanteur Jean-Luc BENAMO et Daniel SCATURRO, Directeur musical, sont parvenus à réunir tous ces musiciens afin de créer un groupe exceptionnel. Après presque un an de répétitions intensives et assidues, ils ont relevé un beau défi : celui de recréer le son et l’ambiance festive et endiablée des folles années du Swing.

Le Crazy Lucky Swing Orchestra promet, à travers son spectacle, un véritable voyage dans le temps inspiré de célèbres groupes des années 80.

Entrée gratuite

Toilettes publiques à côté de la buvette

Pensez à prendre vos plaids ou coussins

Chaises et fauteuils pliants autorisés en dehors du théâtre de verdure

Animaux tolérés uniquement tenus en laisse hors du théâtre de verdure

Merci de respecter l’environnement et de déposer vos déchets dans les conteneurs mis à disposition

