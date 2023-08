FESTIVAL « CAT’HARTY LAWEN » Parc de la Minoterie Bouvron, 2 septembre 2023, Bouvron.

Bouvron,Loire-Atlantique

L’association Cat’harsis propose deux jours de musique, ainsi que de nombreuses autres activités. Samedi 2 septembre de 16h à 2h du matin et dimanche 3 septembre de 14h à 20h. Tout public. Marché de créateurs, restauration maison et locale, buvette sur le site..

2023-09-02 fin : 2023-09-03 . .

Parc de la Minoterie Rue Louis Guihot

Bouvron 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The Cat?harsis association offers two days of music and many other activities. Saturday, September 2 from 4pm to 2am and Sunday, September 3 from 2pm to 8pm. Open to all. Designer market, local and home-made catering, refreshments on site.

La asociación Cat?harsis ofrece dos días de música, además de otras muchas actividades. El sábado 2 de septiembre, de 16.00 a 2.00 horas, y el domingo 3 de septiembre, de 14.00 a 20.00 horas. Abierto a todos. Mercado de diseño, comida casera y local, refrescos in situ.

Der Verein Cat?harsis bietet zwei Tage lang Musik sowie zahlreiche andere Aktivitäten an. Samstag, 2. September, von 16 Uhr bis 2 Uhr morgens und Sonntag, 3. September, von 14 Uhr bis 20 Uhr. Für alle Altersgruppen geeignet. Designermarkt, hausgemachte und lokale Speisen, Erfrischungsstände auf dem Gelände.

Mise à jour le 2023-08-26 par eSPRIT Pays de la Loire