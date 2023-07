« L’école des bois » Parc de la Martinière Chaville Catégories d’Évènement: Chaville

Hauts-de-Seine « L’école des bois » Parc de la Martinière Chaville, 26 juillet 2023, Chaville. « L’école des bois » Mercredi 26 juillet, 14h30 Parc de la Martinière Le milieu forestier est une école à ciel ouvert pour les petits et aussi les plus grands. C’est le constat que fait l’autrice Christelle Chatel dans sa série «L’école des Bois» publiée chez l’éditeur Rageot. L’ONF propose aux enfants de venir découvrir cet univers grâce à une lecture à voix haute puis de participer à un jeu pédagogique plein d’énigmes autour de la forêt. Parc de la Martinière 26, rue du Coteau – 92370 Chaville Chaville 92370 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « ag.versailles@onf.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

