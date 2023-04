Visite musicale du parc de la Manufacture Royale de Bains Parc de la Manufacture royale Bains-les-Bains Catégories d’évènement: Bains-les-Bains

Visite musicale du parc de la Manufacture Royale de Bains Parc de la Manufacture royale, 4 juin 2023, Bains-les-Bains. Visite musicale du parc de la Manufacture Royale de Bains Dimanche 4 juin, 14h30 Parc de la Manufacture royale Adulte : 15 € / Enfants (- de 12 ans) : 5 € A l’occasion des Rendez-vous aux jardins, la Manufacture Royale de Bains vous invite à découvrir la richesse et la diversité de son domaine.

Nous vous proposons une visite musicale du parc avec des haltes devant les arbres remarquables de la Manufacture dont la plupart ont presque 2 siècles (Ginkgo-biloba, Tulipier de Virginie, Hêtre tortillard, Sapin Douglas…).

Les instrumentistes chemineront avec vous en musique dans l’ensemble du parc.

(possibilités de restauration sur place) Parc de la Manufacture royale la Manufacture, Bains-les-Bains, Vosges, Grand Est Bains-les-Bains 88240 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0613636961 »}, {« type »: « email », « value »: « manufacture-royale@orange.fr »}] Frédéric Bouvier décrit avec passion ce domaine industriel inscrit au titre des monuments historiques, unique en Lorraine et évoque surtout l’histoire du fondateur de la Manufacture George Puton, puis de ses dirigeants successifs Falatieu, Chavane. La visite du parc de la manufacture permet de découvrir l’étonnant fau de Verzy, arbre de l’année à l’Unesco et les essences rares témoignant du riche passé industriel du domaine (Ginko Biloba, catalpa, tulipier de Virginie). A la sortie de Bains-les-Bains, sur la route de Fontenoy le Château. Parking bus et véhicules. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T14:30:00+02:00 – 2023-06-04T16:00:00+02:00

2023-06-04T14:30:00+02:00 – 2023-06-04T16:00:00+02:00 ©Manufacture Royale de Bains

