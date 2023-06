Concert gratuit en plein air : MOZART CHEZ MAURIAC par l’Ensemble Sarbacanes Parc de la maison Mauriac Vémars, 4 juin 2023, Vémars.

Concert gratuit en plein air : MOZART CHEZ MAURIAC par l’Ensemble Sarbacanes Dimanche 4 juin, 15h30 Parc de la maison Mauriac Gratuit, Entrée libre, sans réservation

Ensemble Sarbacanes « Mozart chez Mauriac »

Concert

Tout public

Dureé : environ 1h15

L’enfant terrible de la musique classique aimait les instruments à vent et a composé pour eux une longue suite, la Sérénade numéro 10 en si bémol majeur (KV 361), dite « Gran Partita » : 50 minutes de poésie sans une seconde d’ennui portées par un effectif foisonnant de 13 instrumentistes d’exception !

Le public pourra aussi visiter le petit musée et découvrir le bureau de François Mauriac, sa bibliothèque et la belle collection de photographies rassemblées dans son salon.

PROGRAMME

Mozart, Extrait de Le Nozze di Figaro KV. 492

Ouverture, Porgi Amore & Non più andrai farfallone amoroso (transcription pour ensemble à vent de Alfredo Bernardini)

Mozart, Divertimento n° 12 en mib maj. KV. 252 pour sextuor à vent

Mozart, Gran Partita KV. 361

Parc de la maison Mauriac 5 rue Léon Bouchard – 95470 Vémars Vémars 95470 Val-d'Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T15:30:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00

Musique concert