Fête des plants et des plantes Parc de la Maison Marret, 6 mai 2023, Beaulieu-sur-loire. Fête des plants et des plantes Samedi 6 mai 2023, 10h00 Parc de la Maison Marret La Maison du Terroir et d’Animations de Beaulieu-sur-Loire met à l’honneur les plants et les plantes dans le parc de la maison Marret. Vous partirez à la découverte de plantes sauvages et des jard… Parc de la Maison Marret Place du 11 novembre, Beaulieu-sur-loire Beaulieu-sur-loire Dans le cadre de la 2ème fête des plantes et des plantes qui se tiendra à la Maison Marret et dans son parc à Beaulieu sur Loire, plusieurs animations environnementales, artistiques, littéraires, conférences, expositions historiques, productions en lien avec les plants et les plantes sont proposées tout au long de la journée. Le spectacle « les carottes sont crues », mêlant le théâtre, le conte et les marionnettes présentera l’origine des plantes cultivées. Carottes, citrouilles et autres légumes n’auront plus de secrets avant d’aller faire la fête dans vos assiettes !

2023-05-06T10:00:00+02:00

Rémy

