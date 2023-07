[FESTIVAL 31 NOTES D’ÉTÉ – Montberon] LES ROGERS BRASS & MOON NAÏM & EL MIZEN Parc de la Maison M Montberon, 20 août 2023, Montberon.

[FESTIVAL 31 NOTES D'ÉTÉ – Montberon] LES ROGERS BRASS & MOON NAÏM & EL MIZEN Dimanche 20 août, 10h00, 14h00, 16h00, 19h30, 21h00 Parc de la Maison M SPECTACLES : entrée libre dans la limite des places disponibles, annulés en cas de pluie // VISITES TOURISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES : gratuites sur réservation auprès de Haute-Garonne Tourisme

☼ Concert à 19h30

Parade de Mardi Gras à la Nouvelle Orléans

Dans la pure tradition des fanfares de la Nouvelle Orleans, les Rogers se nourrissent du son et de l’énergie du « berceau du jazz ».

Quand la chaleur envoutante des cuivres se mêle à la puissance des tambours créoles, la magie s’installe et illumine tous les instants de la vie.

Associant compositions originales et répertoire de Louisiane, ce brass band vous transporte à la parade de Mardi Gras.

► Distribution : Ugo Guari : batterie / Fabio Binard : trombone / Cyril Latour : trompette / Nathanaël Renoux : sousaphone / Yves Moreu : saxophone / Loris Pertoldi : grosse caisse

https://www.youtube.com/watch?v=gjmpR19HMog

—

☼ Concert à 21h

Maghreb Afrobeat

Bienvenue dans l’univers du Maghreb Afrobeat où l’Afrique du Nord orientale revendique son africanité, où le désert du Sahara est source d’inspiration et où résonne les battements des afro-descendances tel un écho infini.

C’est le rêve de la rencontre entre Fela Kuti et Nass El Riwan, portant leur message de liberté, de justice et d’espoir à travers la joie et la transe.

► Distribution : Mounaïm « Moonnaïm » Rabahi : composition, guembri, chant / Fermin Iturrios Garcia : guitare, chœur / Antoine Mader: trombone, piano, chœur / Stéphane Gratteau : batterie / Iscle Datzira : saxophones tenor et soprano

https://www.youtube.com/watch?v=Cs4-IdwE3ec

—

VISITES TOURISTIQUES, CULTURELLES ET PATRIMONIALES

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES

10h et 11h – Animation et sensibilisation sur la thématique de l’eau avec Haute-Garonne Environnement : jeux, expositions

Un animateur vous fera découvrir de façon ludique l’exposition « AU FIL DE L’EAU ». Parce que l’eau fait partie de notre quotidien et est essentielle à notre survie et à la vie sur terre, il nous appartient de sensibiliser les jeunes (à partir de 7 ans) et le grand public à la protection de cette richesse aux multiples facettes.

RDV : Parc de la Maison M – 1 avenue de Neuville, 31140 Montberon

Durée : 1h

Jauge : Jusqu’à 15 personnes

14h et 16h – Visite guidée du Château de Saint-Génies-Bellevue

Aux portes de Toulouse, vous découvrirez le château du XVIe siècle, témoin de la Renaissance dans la région, qui a conservé en particulier de cette époque, sa grande salle de justice et son admirable cheminée.

RDV : Château Saint-Génies Bellevue – 1 Rue Principale – 31180 Saint-Génies-Bellevue

Durée : 1h30

Jauge : Jusqu’à 20 personnes

—

RENSEIGNEMENTS FESTIVAL

Spectacles / Concerts

Direction des Arts Vivants et Visuels – Conseil départemental de la Haute-Garonne

05 34 45 58 30

ENTRÉE GRATUITE dans la limite des places disponibles, annulés en cas de pluie.

PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE À PARTIR DE 19H

Visites touristiques, culturelles et patrimoniales

GRATUIT SUR RÉSERVATION auprès de Haute-Garonne tourisme

05 61 99 44 00 / bienvenue@tourismehg.com

© Pamela Dal Col