Festival Enfants (Art) – Aux oeuvres citoyen.nes parc de la maison du patrimoine, Matour Matour, 26 juillet 2023, Matour.

enfants entre 7 et 14 ans

Festival de découverte artistique pour des enfants et des jeunes inscrits dans les centres de loisirs – Aux oeuvres citoyen.nes

Objectifs

> permettre aux enfants et aux jeunes de découvrir des pratiques artistiques, des formes artistiques

> permettre aux enfants et aux jeunes de rencontrer d’autres enfants issus de territoires différents

> valoriser et promouvoir des artistes locaux

Organisation

> Deux journées de festival, de rassemblement d’enfants et de jeunes sur la commune de Matour

> Deux journées composées d’ateliers de découverte de pratiques artistiques animés par des intervenants du territoire en priorité

Contenu du festival

> des ateliers de découverte artistique : chaque enfant ou jeune pourra participer à trois ateliers différents dans une journée

> Un studio radio permanent : installation d’un studio radio support d’un groupe de reporters/journalistes pour donner à entendre le festival. Une radio animée par des jeunes du territoire proposant des reportages, des interviews, une programmation musicale décalée.

> une soirée veillée placée sous le thème de l’art pour vivre un moment exceptionnel

> des expositions d’œuvres diverses pour faire découvrir aux enfants et aux jeunes la diversité artistique.

Partenariat local : Le festival est organisé avec l’implication du service enfance jeunesse de la communauté de communes de St Cyr Mère Boitier. Il s’installera dans le parc de la maison du patrimoine et associera des partenaires locaux comme l’école de musique, le centre social Village Solidaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-26T10:00:00+02:00 – 2023-07-26T16:00:00+02:00

2023-07-27T10:00:00+02:00 – 2023-07-27T16:00:00+02:00

©Francas