Ecoute de musique végétale Parc de la Maison Anne et Gérard Philipe Cergy, 4 juin 2023, Cergy.

Venez écouter les arbres, les fleurs et les légumes du jardin.

Nicolas Perquin, artiste cergyssois et musiniériste, passionné par la communication des végétaux vous propose une balade sonore sur chant de la nature dans trois sites en bord d’Oise.

Les arbres et les plantes ont étés sonorisés et une écoute de leur musique est possible en scannant le QR code apposé sur les arbres et végétaux.

Jardin du Martin Pêcheur, 68 rue Pierre Vogler : samedi 3 juin et dimanche 4 juin de 14h à 18h

Potager Label Vie, 56 rue du stade Jean-Roger Gault : samedi 3 juin de 10h à 17h

Parc de la Maison Anne et Gérard Philipe, chemin du parc de Gency : >Dimanche 4 juin de 11h à 18h : écoute libre de la musique avec les QR code

>Dimanche 4 juin à 15h30 et 16h30 (durée 30 minutes) : séance de yoga avec musique « live » du potager

Parc de la Maison Anne et Gérard Philipe 2 chemin du Bac de Gency 95800 Cergy Cergy 95000 Bords d’Oise Val-d’Oise Île-de-France https://www.cergy.fr/notre-ville/lieux-cles/culture-patrimoine/la-maison-anne-et-gerard-philipe/ Labellisée « Patrimoine d’intérêt régional » et soutenue par la Mission patrimoine portée par Stéphane Bern, la maison Anne et Gérard Philipe va faire l’objet d’une vaste réhabilitation. L’objectif : transformer ce haut lieu du patrimoine cergyssois en un lieu mémoriel et touristique, de création et d’éducation populaire, intégrant l’histoire agricole de la ville.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T11:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

