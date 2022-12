4M2 Parc de la mairie Wervicq-Sud Catégories d’évènement: Nord

Wervicq-Sud

4M2 Parc de la mairie, 20 mai 2023, Wervicq-Sud. 4M2 Samedi 20 mai 2023, 16h00 Parc de la mairie

Gratuit

Proposé par le Ballet du Nord, CCN & Vous ! Parc de la mairie 53 Rue Gabriel Péri, 59117 Wervicq-Sud Wervicq-Sud 59117 Nord Hauts-de-France 4M2 prône l’acte artistique le plus libre qui soit, dans sa capacité à transcender les contraintes spatiales et temporelles les plus improbables. Il offre une traversée initiatique au cœur de l’intime.

À l’invitation du chorégraphe Sylvain Groud, chaque interprète se retrouve enfermé dans une boîte translucide de 4M2. Autonomes affectivement, ces solos sont reliés les uns aux autres par une série de repères, de rendez-vous, qui illustrent à merveille la capacité de l’être humain, quelles que soient les conditions, à recréer du lien. Conception, chorégraphie, scénographie et costumes : Sylvain Groud assisté à la chorégraphie de Agnès Canova

Interprètes danse : Nathan Bourdon, Marie Bugnon, Pierre Chauvin-Brunet, Mathilde Delval, Alexandre Goyer

Musique et interprétation musicale : Malik Berki Lumières : Michaël Dez

Direction technique : Robert Pereira

Production : Ballet du Nord CCN Roubaix Hauts-de-France

–

Durée : 1h30

À partir de : 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-20T16:00:00+02:00

2023-05-20T17:30:00+02:00 Frédéric Iovino

Détails Catégories d’évènement: Nord, Wervicq-Sud Autres Lieu Parc de la mairie Adresse 53 Rue Gabriel Péri, 59117 Wervicq-Sud Ville Wervicq-Sud Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville Parc de la mairie Wervicq-Sud Departement Nord

Parc de la mairie Wervicq-Sud Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wervicq-sud/

4M2 Parc de la mairie 2023-05-20 was last modified: by 4M2 Parc de la mairie Parc de la mairie 20 mai 2023 Parc de la mairie Wervicq-Sud Wervicq-Sud

Wervicq-Sud Nord