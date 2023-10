MARCHÉ DE NOËL Parc de la Mairie Sucé-sur-Erdre, 16 décembre 2023, Sucé-sur-Erdre.

Sucé-sur-Erdre,Loire-Atlantique

Lancement des féeries de fin d’année.

2023-12-16 fin : 2023-12-17 . .

Parc de la Mairie

Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Launching of the end of year fairy tale

Lanzamiento del cuento de fin de año

Start der Weihnachtsfeiern zum Jahresende

2023-10-15