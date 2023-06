Red is not Dead parc de la mairie, St Laurent du Pont Saint-Laurent-du-Pont Saint-Laurent-du-Pont Catégories d’Évènement: Isère

Saint-Laurent-du-Pont Red is not Dead parc de la mairie, St Laurent du Pont Saint-Laurent-du-Pont, 18 juin 2023, Saint-Laurent-du-Pont. Red is not Dead Dimanche 18 juin, 16h45 parc de la mairie, St Laurent du Pont méga-concert rock progressif, rencontre inédite entre le rock avec les musiciens de la compagnie Naüm et l’harmonie de St-Laurent-du-Pont. Création autour le l’album Red de King Crimson, arrangé pour orchestre et groupe de rock.

Avec Sandrine Charrat : saxophones / Adrien Dennefeld : Guitare / Benjamin Croizy : Basse ; Julien Paget : Batterie / Rémi Petitprez : arrangements, direction, trombone. parc de la mairie, St Laurent du Pont saint laurent du pont Saint-Laurent-du-Pont 38380 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-18T16:45:00+02:00 – 2023-06-18T18:00:00+02:00

