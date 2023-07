Fête des Associations de l’Ouest Limousin Parc de la mairie Oradour-sur-Vayres, 9 septembre 2023, Oradour-sur-Vayres.

Oradour-sur-Vayres,Haute-Vienne

Chaque année, en septembre, la Communauté de communes Ouest Limousin organise une fête des associations intercommunales pour leur permettre de se faire connaître et d’attirer de nouveaux adhérents. Cet événement a lieu sur une commune différente chaque année, en 2023 ce sera dans le Parc de la mairie d’Oradour sur Vayres. Soyez au rendez-vous !.

2023-09-09 fin : 2023-09-09 18:00:00. EUR.

Parc de la mairie

Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Every year in September, the Communauté de communes Ouest Limousin organizes an inter-communal association festival to help associations promote themselves and attract new members. The event takes place in a different commune each year, and in 2023 will be held in the Parc de la Mairie in Oradour sur Vayres. We look forward to seeing you there!

Cada año, en septiembre, la Communauté de communes Ouest Limousin organiza un festival asociativo intercomunal para dar a las asociaciones la oportunidad de promocionarse y captar nuevos miembros. Este evento se celebra cada año en un municipio diferente, y en 2023 será en el recinto del ayuntamiento de Oradour sur Vayres. Esperamos contar con su presencia

Jedes Jahr im September organisiert die Communauté de communes Ouest Limousin ein Fest der gemeindeübergreifenden Vereine, um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich bekannt zu machen und neue Mitglieder zu gewinnen. Diese Veranstaltung findet jedes Jahr in einer anderen Gemeinde statt, 2023 wird es der Park des Rathauses von Oradour sur Vayres sein. Seien Sie dabei!

Mise à jour le 2023-05-14 par OT Ouest Limousin