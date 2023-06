Fête inter associations d’Oradour sur Vayres Parc de la mairie Oradour-sur-Vayres, 24 juin 2023, Oradour-sur-Vayres.

Oradour-sur-Vayres,Haute-Vienne

Rires et Loisirs et les associations d’Oradour sur Vayres vous donnent rendez-vous le samedi 24 juin pour faire la fête, à partir de 14h. Au programme : Animation par LOL, stand « Les P’tites mains », initiation tarot, jeux pour enfants, expositions de voitures, chamboule tout, initiation danse, randonnées pédestres et vélo, tombola, tirs au but, pêche à la ligne. Et pour terminer cette journée inter associations c’est barbecue à partir de 19h, n’oubliez pas de réserver et d’apporter vos couverts !.

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 . .

Parc de la mairie

Oradour-sur-Vayres 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Rires et Loisirs and the associations of Oradour sur Vayres invite you to join in the festivities on Saturday June 24, starting at 2pm. On the program: LOL entertainment, « Les P’tites mains » stand, tarot initiation, children’s games, car exhibitions, chamboule tout, dance initiation, walking and cycling tours, tombola, target shooting, angling. And to round off this inter-association day, there’s a barbecue from 7pm. Don’t forget to reserve and bring your cutlery!

Rires et Loisirs y las asociaciones de Oradour sur Vayres le invitan a participar en las fiestas del sábado 24 de junio, a partir de las 14.00 h. En el programa: animación a cargo de LOL, stand « Les P’tites mains », iniciación al tarot, juegos infantiles, exposiciones de coches, chamboule tout, iniciación al baile, paseos a pie y en bicicleta, tómbola, tiro al blanco, pesca con caña. Y como colofón a esta jornada interasociativa, a partir de las 19.00 horas se celebrará una barbacoa, así que no olvide reservar con antelación y traer los cubiertos

Rires et Loisirs und die Vereine von Oradour sur Vayres laden Sie am Samstag, den 24. Juni, ab 14 Uhr zum Feiern ein. Auf dem Programm stehen: Animation durch LOL, Stand « Les P’tites mains », Einführung in Tarot, Kinderspiele, Autoausstellungen, Chamboule tout, Einführung in den Tanz, Wanderungen und Fahrradtouren, Tombola, Torwandschießen, Angeln. Ab 19 Uhr wird gegrillt. Vergessen Sie nicht, zu reservieren und Ihr Besteck mitzubringen!

Mise à jour le 2023-06-08 par OT Ouest Limousin