Visite – A la découverte de Mérignac Parc de la Mairie Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Mérignac

Visite – A la découverte de Mérignac Parc de la Mairie, 4 octobre 2022, Mérignac. Visite – A la découverte de Mérignac Mardi 4 octobre, 16h00 Parc de la Mairie

Tarif : 5 €. Sur inscription.

Suivez un guide pour découvrir trésors patrimoniaux et naturels de Mérignac avant d’assister au spectacle « Racines » dans le cadre du FAB (Festival des Arts de Bordeaux Métropole). Parc de la Mairie 60 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 33700 Mérignac Centre ville Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine Au départ du Parc de la Mairie, suivez notre guide conférencier pour découvrir les multiples visages de la ville de Mérignac : entre joyaux architecturaux et pépites naturelles, découvrez l’histoire, les anecdotes et personnages qui ont façonné la ville. Ce parcours pédestre dure 2h. Le guide* vous attendra à 16h devant l’entrée du Parc de la Mairie (60 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny), à deux pas de l’arrêt de tram A (Pin Galant). La visite se terminera à 18h au Parc de Bourran où vous pourrez assister au spectacle « Racines » de L’attraction Compagnie à 18h30 (gratuit/sans réservation). Le spectacle dure 50 minutes. Le FAB (Festival International des Arts de Bordeaux Métropole) propose de nombreux spectacles du 1er au 16 octobre 2022.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-04T16:00:00+02:00

2022-10-04T18:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Mérignac Autres Lieu Parc de la Mairie Adresse 60 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 33700 Mérignac Centre ville Ville Mérignac lieuville Parc de la Mairie Mérignac Departement Gironde

Parc de la Mairie Mérignac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/merignac/

Visite – A la découverte de Mérignac Parc de la Mairie 2022-10-04 was last modified: by Visite – A la découverte de Mérignac Parc de la Mairie Parc de la Mairie 4 octobre 2022 Mérignac Parc de la Mairie Mérignac

Mérignac Gironde