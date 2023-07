Apéro concert Parc de la mairie Melle, 11 août 2023, Melle.

Melle,Deux-Sèvres

Apéro-concert offert par la ville de Melle

Vendredi 11 août au parc de la mairie de Saint-Léger-de-la-Martinière (Melle)

Dès 19h :

La soirée sera animée par le groupe Yellow Bounce

Restauration :

Repas tiré du sac et, sous réserve, restauration sur place.

Information à venir mairie-melle.fr.

2023-08-11 fin : 2023-08-11 . EUR.

Parc de la mairie

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Aperitif and concert offered by the town of Melle

Friday August 11 in the park of the Saint-Léger-de-la-Martinière town hall (Melle)

Starting at 7pm:

The evening will be entertained by the group Yellow Bounce

Catering:

Packed lunch and, subject to availability, on-site catering.

Information to follow mairie-melle.fr

Aperitivo y concierto ofrecidos por la ciudad de Melle

Viernes 11 de agosto en el recinto del ayuntamiento de Saint-Léger-de-la-Martinière (Melle)

A partir de las 19.00 h:

La velada estará amenizada por el grupo Yellow Bounce

Restauración:

Almuerzo para llevar y, según disponibilidad, catering in situ.

Más información en mairie-melle.fr

Aperitif-Konzert, angeboten von der Stadt Melle

Freitag, 11. August im Park des Rathauses von Saint-Léger-de-la-Martinière (Melle)

Ab 19 Uhr :

Der Abend wird von der Gruppe Yellow Bounce gestaltet

Verpflegung:

Essen aus dem Rucksack und, unter Vorbehalt, Verpflegung vor Ort.

Informationen folgen mairie-melle.fr

Mise à jour le 2023-06-26 par OT Pays Mellois