Concert de fin de Saison « Back to the 60’s » Parc de la Mairie Luc-sur-Mer, 26 août 2023, Luc-sur-Mer.

Luc-sur-Mer,Calvados

La ville de Luc-sur-Mer vous propose son concert de fin de Saison – « Back to the 60’s » – 19h : « Monokini » – Reprises yéyés – 21h : « Rollin’ and Tumblin » rock 60’s..

2023-08-26 19:00:00 fin : 2023-08-26 . .

Parc de la Mairie

Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie



The town of Luc-sur-Mer presents its end-of-season concert – « Back to the 60’s » – 7pm: « Monokini » – Yéyé covers – 9pm: « Rollin’ and Tumblin » 60?s rock.

La ciudad de Luc-sur-Mer presenta su concierto de fin de temporada – « Back to the 60s » – 19:00 h: « Monokini » – Yéyé covers – 21:00 h: « Rollin’ and Tumblin » 60s rock.

Die Stadt Luc-sur-Mer bietet Ihnen ihr Saisonabschlusskonzert an – « Back to the 60’s » – 19 Uhr: « Monokini » – Yéyés-Reprisen – 21 Uhr: « Rollin’ and Tumblin » 60?s-Rock.

Mise à jour le 2023-06-29 par Calvados Attractivité