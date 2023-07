Festival Dec’Ouvrir : Garance, Sophie Le Cam, Louise Combier, Etienne Champollion et l’Ensemble Dec’Ouvrir Parc de la mairie Lubersac, 18 août 2023, Lubersac.

Lubersac,Corrèze

Chaque année en août, le petit village de Concèze vit au rythme du Festival Dec’Ouvrir qui met en lumière la poésie et la chanson avec des artistes majeurs et jeunes en devenir.

Clôture du Festival à Lubersac (parc de la mairie)

Au programme :

– Bobby Lapointe, les chants d’un imbécile heureux : avec Dorothée Daniel, Garance, Marie Thérèse Orain, Raphaëlle Saudinos et Sophie Le Cam,

– Louise Combier : variété

– Grégory Rateau : poésie

– Etienne Champollion et l’Ensemble Dec’Ouvrir.

2023-08-18 fin : 2023-08-18 . EUR.

Parc de la mairie

Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Every August, the small village of Concèze lives to the rhythm of the Festival Dec’Ouvrir, which spotlights poetry and song with major artists and up-and-coming youngsters.

Festival closes in Lubersac (Parc de la Mairie)

On the program:

– Bobby Lapointe, les chants d’un imbécile heureux: with Dorothée Daniel, Garance, Marie Thérèse Orain, Raphaëlle Saudinos and Sophie Le Cam,

– Louise Combier: variety

– Grégory Rateau: poetry

– Etienne Champollion and Ensemble Dec’Ouvrir

Cada agosto, el pueblecito de Concèze vive al ritmo del Festival Dec’Ouvrir, que da protagonismo a la poesía y la canción con grandes artistas y jóvenes promesas.

Clausura del festival en Lubersac (parque del ayuntamiento)

El programa incluye

– Bobby Lapointe, les chants d’un imbécile heureux: con Dorothée Daniel, Garance, Marie Thérèse Orain, Raphaëlle Saudinos y Sophie Le Cam,

– Louise Combier: variedades

– Grégory Rateau: poesía

– Etienne Champollion y el conjunto Dec’Ouvrir

Jedes Jahr im August lebt das kleine Dorf Concèze im Rhythmus des Festivals Dec’Ouvrir, das Poesie und Chanson mit bedeutenden Künstlern und aufstrebenden Jugendlichen ins Rampenlicht stellt.

Abschluss des Festivals in Lubersac (Park des Rathauses)

Auf dem Programm stehen:

– Bobby Lapointe, les chants d’un imbécile heureux: mit Dorothée Daniel, Garance, Marie Thérèse Orain, Raphaëlle Saudinos und Sophie Le Cam,

– Louise Combier: Varieté

– Grégory Rateau: Poesie

– Etienne Champollion und das Ensemble Dec’Ouvrir

