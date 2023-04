Scènes Buissonnières Parc de la mairie Léognan Catégories d’Évènement: Gironde

Gironde . Le Festival des Scènes Buissonnières fête ses 25 ans à Léognan !

3éme journée de spectacles le dimanche de 15h00 à 19h00. Entièrement gratuit il présente des spectacles vivants (théâtre, musique, danse, lectures, …) en plein air dans un espace « buissonnier » entièrement réservé aux festivaliers incluant les parcs de la Mairie et de Pontaulic, les abords de la Halle de Gascogne et de l’Espace Culturel G. Brassens. Le Festival des Scènes Buissonnières fête ses 25 ans à Léognan !

