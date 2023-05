SOIRÉE GEORGETTE Parc de la mairie La Roche-Blanche Catégories d’Évènement: La Roche-Blanche

Loire-Atlantique SOIRÉE GEORGETTE Parc de la mairie, 1 juillet 2023, La Roche-Blanche. La Roche-Blanche,Loire-Atlantique Bal populaire avec Wesh Braü, Décalé Catin. Entrée libre..

Parc de la mairie Rue Saint-Michel

La Roche-Blanche 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Bal populaire with Wesh Braü, Décalé Catin. Free admission. Ballet popular con Wesh Braü, Décalé Catin. Entrada gratuita. Volkstanz mit Wesh Braü, Décalé Catin. Freier Eintritt.

