La Neuville en fête Parc de la Mairie La Neuville-Chant-d’Oisel, 24 juin 2023, La Neuville-Chant-d'Oisel.

La Neuville en fête 24 et 25 juin Parc de la Mairie entrée libre

La fête du village se tiendra au centre-bourg les 24 et 25 juin 2023 à La Neuville Chant d’Oisel.

PROGRAMME

Samedi

14h à 18h : Portes-ouvertes des Sapeurs-Pompiers

14h30 : Fête foraine

18h : Buvette

19h : Apéro-chantant et Food truck

21h : Bal des Méga-Low

22h : Retraite aux flambeaux (départ au terrain de foot)

23h : Feu d’artifice

Dimanche

7h à 18h : Foire à tout (Télécharger le coupon d’inscription à déposer en mairie avec le paiement)

8h à 18h : Buvette

10h : Présence des Neuvillais du désert (voiture 205 Trophée)

14h30 : Fête foraine

15h : Animation au skate-parc

Parc de la Mairie 2167 rue des Andelys 76520 LA NEUVILLE CHANT D'OISEL La Neuville-Chant-d'Oisel 76520 Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T14:00:00+02:00 – 2023-06-24T23:59:00+02:00

2023-06-25T07:00:00+02:00 – 2023-06-25T18:00:00+02:00