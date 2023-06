Projection plein air : La Vache I Hors les murs : Cinés d’été du Val d’Oise Parc de la mairie I Neuilly-en-Vexin Neuilly-en-Vexin, 7 juillet 2023, Neuilly-en-Vexin.

Projection plein air : La Vache I Hors les murs : Cinés d’été du Val d’Oise Vendredi 7 juillet, 22h30 Parc de la mairie I Neuilly-en-Vexin Entrée libre

Le Vexin fait son cinéma à Neuilly-en-Vexin ! Projection à 22h30 du film « La Vache » de Mohamed Hamidi avec Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson et Jamel Debouze.

Sypnosis : Fatah, petit paysan Algérien, n’a d’yeux que pour sa vache Jacqueline, qu’il rêve d’emmener à Paris, au salon de l’Agriculture. Lorsqu’il reçoit la précieuse invitation devant tout son village ébahi, lui qui n’a jamais quitté sa campagne prend le bateau direction Marseille pour traverser toute la France à pied, jusqu’à Porte de Versailles. L’occasion pour Fatah et Jacqueline d’aller de rencontres en surprises et de vivre une aventure humaine faite de grands moments d’entraide et de fous rires.

Parc de la mairie I Neuilly-en-Vexin 2 rue de l’Église 95640 Neuilly-en-Vexin Neuilly-en-Vexin 95640 Val-d’Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T22:30:00+02:00 – 2023-07-07T23:59:00+02:00

©Pathé