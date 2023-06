Projection plein air : Le petit Nicolas, qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? I Hors les murs : Cinés d’été du Val d’Oise Parc de la mairie I Beaumont-sur-Oise Beaumont-sur-Oise, 22 août 2023, Beaumont-sur-Oise.

Projection plein air : Le petit Nicolas, qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? I Hors les murs : Cinés d’été du Val d’Oise Mardi 22 août, 21h00 Parc de la mairie I Beaumont-sur-Oise Entrée libre

De juin à septembre, l’Association Écrans VO organise et coordonne les projections en plein air gratuites et ateliers dans le cadre de la manifestation « Hors les murs : cinés d’été » dans tout le Val d’Oise.

À 21h, Projection du film d’animation Le petit Nicolas : Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? d’Amandine Frodon et Benjamin Massoubre.

Synopsis : Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé et René Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de joies et d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie. Sempé et Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur amitié, mais aussi leurs parcours, leurs secrets et leur enfance.

Parc de la mairie I Beaumont-sur-Oise 29 rue de Paris 95260 Beaumont-sur-Oise Beaumont-sur-Oise 95260 Val-d’Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-22T21:00:00+02:00 – 2023-08-22T22:30:00+02:00

©Bacfilms