Cet évènement est passé À la conquête de l’ouest ! Parc de la Mairie, Hem Hem Catégories d’Évènement: Hem

Nord À la conquête de l’ouest ! Parc de la Mairie, Hem Hem, 8 septembre 2019, Hem. À la conquête de l’ouest ! Dimanche 8 septembre 2019, 11h00 Parc de la Mairie, Hem GRATUIT. Venez partager un moment convivial, rempli d’histoire dans les campements Amérindiens ou du Far West. Vous aurez la possibilité de profiter des différents spectacles de dressage, de diligences ou des animations pour enfants, et de découvrir une scénographie ainsi que des spectacles réalisés par le collectif Métalu A Chahuter. Êtes-vous prêts à retrouver l’en- semble des indices dissimulés dans les différents villages pour peut-être remporter une pièce d’or collector “Hem en Fête, Eldorado” ? Parc de la Mairie, Hem 42 Rue du Général Leclerc, 59510 Hem Hem 59510 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-09-08T11:00:00+02:00 – 2019-09-08T19:00:00+02:00

2019-09-08T11:00:00+02:00 – 2019-09-08T19:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Hem, Nord Autres Lieu Parc de la Mairie, Hem Adresse 42 Rue du Général Leclerc, 59510 Hem Ville Hem Departement Nord Lieu Ville Parc de la Mairie, Hem Hem latitude longitude 50.654348;3.183837

Parc de la Mairie, Hem Hem Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hem/