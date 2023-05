Parc de la Mairie et sa charmille Parc de la mairie Fougerolles-du-Plessis Catégories d’Évènement: Fougerolles-du-Plessis

Mayenne Parc de la Mairie et sa charmille Parc de la mairie, 16 septembre 2023, Fougerolles-du-Plessis. Parc de la Mairie et sa charmille 16 et 17 septembre Parc de la mairie Plan d’accès sur place avec les 7 lieux à visiter L’actuelle mairie est située dans l’ancien presbytère. Le jardin de curé a conservé son plan en croix, ses allées droites, ses bordures de buis et sa charmille créée en 1788. L’endroit est particulièrement paisible. La charmille conduisait initialement à un petit oratoire. Une stèle dans le parc rappelle la présence des enfants juifs cachés dans la commune lors de la guerre 39-45. Pour les familles, un minigolf a été aménagé. On peut également se rendre à pied à l’atelier du sabot (sur RDV), à l’église et à l’ancien lavoir Parc de la mairie 53190 Fougerolles-du-Plessis, 53190 Fougerolles-du-Plessis Fougerolles-du-Plessis 53190 Mayenne Pays de la Loire Jardin de curé et sa charmille, proche de l’atelier du sabot Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

