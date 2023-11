Animations de Noël Parc de la Mairie / Espace 2000 Wervicq-Sud Catégories d’Évènement: Nord

Wervicq-Sud Animations de Noël Parc de la Mairie / Espace 2000 Wervicq-Sud, 15 décembre 2023, Wervicq-Sud. Animations de Noël 15 – 17 décembre Parc de la Mairie / Espace 2000 Durant un week-end complet, venez participer aux nombreuses animations proposées par la ville. Parc de la Mairie / Espace 2000 53 rue Gabriel Péri 59117 Wervicq Sud Wervicq-Sud 59117 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T19:00:00+01:00 – 2023-12-15T21:00:00+01:00

2023-12-17T11:00:00+01:00 – 2023-12-17T19:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Nord, Wervicq-Sud Autres Lieu Parc de la Mairie / Espace 2000 Adresse 53 rue Gabriel Péri 59117 Wervicq Sud Ville Wervicq-Sud Departement Nord Lieu Ville Parc de la Mairie / Espace 2000 Wervicq-Sud latitude longitude 50.773075;3.049534

Parc de la Mairie / Espace 2000 Wervicq-Sud Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wervicq-sud/