Seine-et-Marne Festival de cinéma en plein air Parc de la mairie d’Othis Othis, 24 août 2023, Othis. Festival de cinéma en plein air Jeudi 24 août, 18h00 Parc de la mairie d’Othis Entrée libre Dès 18h, venez profiter d’ateliers cinéma et de jeux géants en libre-service.

Un grand blind test est organisé à 20h30 avant la projection du film Nos jours heureux à 21h

Un food-truck et une brasserie accompagnera ce moment convivial pour cloturer l'été. Parc de la mairie d'Othis 6 Rue Gérard de Nerval 4 77280 Othis

2023-08-24T18:00:00+02:00 – 2023-08-24T23:00:00+02:00

