Pique-Nique Ciné Parc de la Mairie de Quiers Quiers Quiers Catégories d’Évènement: Quiers

Seine-et-Marne Pique-Nique Ciné Parc de la Mairie de Quiers Quiers, 15 juillet 2023, Quiers. Pique-Nique Ciné Samedi 15 juillet, 19h00 Parc de la Mairie de Quiers Ouvert à tous Venez pique-niquer en famille dans le parc de la Mairie et profiter ensuite de la projection du film BALLERINA sur grand écran, en plein air. Parc de la Mairie de Quiers 7 rue de Saint-Martin 77720 Quiers Quiers 77720 Seine-et-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-15T19:00:00+02:00 – 2023-07-15T23:59:00+02:00

2023-07-15T19:00:00+02:00 – 2023-07-15T23:59:00+02:00 ©CoLi’Brie Détails Catégories d’Évènement: Quiers, Seine-et-Marne Autres Lieu Parc de la Mairie de Quiers Adresse 7 rue de Saint-Martin 77720 Quiers Ville Quiers Departement Seine-et-Marne Lieu Ville Parc de la Mairie de Quiers Quiers

Parc de la Mairie de Quiers Quiers Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quiers/

Pique-Nique Ciné Parc de la Mairie de Quiers Quiers 2023-07-15 was last modified: by Pique-Nique Ciné Parc de la Mairie de Quiers Quiers Parc de la Mairie de Quiers Quiers 15 juillet 2023