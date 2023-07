CINE PLEIN AIR A LONGVIC Parc de la Mairie de Longvic Longvic Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Longvic CINE PLEIN AIR A LONGVIC Parc de la Mairie de Longvic Longvic, 23 août 2023, Longvic. CINE PLEIN AIR A LONGVIC Mercredi 23 août, 19h30 Parc de la Mairie de Longvic Entrée libre Projection en plein air du film ENCANTO de Walt Disney

Dans le parc de la Mairie à Longvic mercredi 23 août à 21 heures.

Venez vous installer à partir de 19h30 sur la pelouse, avec pliants et plaids.

Food truck sur place.

Repli à l’Espace Municipal Jean Bouhey en cas de pluie. Parc de la Mairie de Longvic Allée de la Mairie, 21600 Longvic Longvic 21600 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-23T19:30:00+02:00 – 2023-08-23T23:00:00+02:00

2023-08-23T19:30:00+02:00 – 2023-08-23T23:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Longvic Autres Lieu Parc de la Mairie de Longvic Adresse Allée de la Mairie, 21600 Longvic Ville Longvic Departement Côte-d'Or Lieu Ville Parc de la Mairie de Longvic Longvic

Parc de la Mairie de Longvic Longvic Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/longvic/