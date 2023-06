« Hey ! T’es libre ? » – Le festival ! Parc de la Mairie de Livry-sur-Seine Livry-sur-Seine, 28 juillet 2023, Livry-sur-Seine.

« Hey ! T’es libre ? » – Le festival ! Vendredi 28 juillet, 18h00 Parc de la Mairie de Livry-sur-Seine Entrée libre, gratuit, ouvert à tous !

Le vendredi 28 juillet aura lieu le festival « Hey! T’es libre? » conçu par les jeunes tout au long des journées d’été précédentes.

Rendez-vous à partir de 18h au Parc de la Mairie de Livry-sur-Seine pour découvrir les jeunes de 10 à 17 ans qui vous présenteront leur travail de création autour de la danse urbaine, du théâtre, du graff, et notamment de fresques graphiques en lien avec leur accompagnement artistique.

Des ateliers gratuits et libres pour petits et grands seront aussi proposés !

L’entrée est libre et gratuite ! Ouvert à tous ! Venez en famille ou entre amis !

Buvette et restauration sur place.

Parc de la Mairie de Livry-sur-Seine Parc du Fief 77000 Livry-sur-Seine

2023-07-28T18:00:00+02:00 – 2023-07-28T23:59:00+02:00

