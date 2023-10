Cet évènement est passé Octobre rose à Gergy Parc de la Mairie de Gergy Gergy Catégories d’Évènement: Gergy

Saône-et-Loire Octobre rose à Gergy Parc de la Mairie de Gergy Gergy, 14 octobre 2023, Gergy. Octobre rose à Gergy Samedi 14 octobre, 09h00 Parc de la Mairie de Gergy Venez nombreux participez à la marche rose (2 circuits proposés) ainsi qu’aux animations et ateliers de sensibilisation et de prévention.

Rendez-vous à 9h00 au parc de la mairie.

Des délégués du secteur seront présents pour distribuer des bouteilles d’eau offertes par la CRMSA de Bourgogne. Parc de la Mairie de Gergy Route de Chalon71590 GERGY Gergy 71590 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

