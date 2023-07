Théâtre LE CHAT BOTTE Parc de la mairie de Brou-sur-Chantereine Brou-sur-Chantereine, 17 septembre 2023, Brou-sur-Chantereine.

Théâtre LE CHAT BOTTE Dimanche 17 septembre, 16h00 Parc de la mairie de Brou-sur-Chantereine entrée libre, venir plus tôt pour être assis

Un Meunier ne laissa pour tous biens à trois enfants qu’il avait, que son Moulin, son âne, et son chat. Les partages furent bientôt faits, ni le Notaire, ni le Procureur n’y furent point appelés. Ils auraient eu bientôt mangé tout le pauvre patrimoine. L’aîné eut le Moulin, le second eut l’âne, et le plus jeune n’eut que le Chat. Ce dernier ne pouvait se consoler d’avoir un si pauvre lot : Mes frères, disait-il, pourront gagner leur vie honnêtement en se mettant ensemble ; pour moi, lorsque j’aurai mangé mon chat, et que je me serai fait un manchon de sa peau, il faudra que je meure de faim. Le Chat qui entendait ce discours, mais qui n’en fit pas semblant, lui dit d’un air posé et sérieux : Ne vous affligez point, mon maître, vous n’avez qu’à me donner un Sac, et me faire faire une paire de Bottes pour aller dans les broussailles, et vous verrez que vous n’êtes pas si mal partagé que vous croyez.

Parc de la mairie de Brou-sur-Chantereine 3 rue Lazare Carnot 77177 Brou-sur-Chantereine Brou-sur-Chantereine 77177 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 26 66 69 http://www.brousurchantereine.info https://www.brousurchantereine.info/ PARIS GARE DE L'EST ARRET VAIRES TORCY

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:50:00+02:00

Théâtre en stock