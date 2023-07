Le petit train à travers la ville Parc de la mairie de Brou-sur-Chantereine Brou-sur-Chantereine, 17 septembre 2023, Brou-sur-Chantereine.

Le petit train à travers la ville Dimanche 17 septembre, 10h00 Parc de la mairie de Brou-sur-Chantereine Attention places limitées. Pas d’accès au train sans billet, à retirer à la gare du village patrimonial situé dans le parc de la Mairie.

« Suivez le guide » Circuit en petit train.

Départs du train dans le parc de la mairie :

Horaire : 10h, 11h, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30.

En voiture pour un circuit touristique et historique à travers la ville !

Un petit train circulera en ville avec un arrêt de 15 mn au Prieuré, pour découvrir la glacière et le marché monastique avec à son bord un guide/comédien qui commentera l’histoire de la ville à travers des anecdotes historiques.

Un arrêt de 15 mn permettra au public de découvrir l’église circulaire, la glacière du château et découvrir les produits monastiques, provenant de tous les monastères de France. ( vente de miels, Alexion d’Aiguebelle, tisanes tilleul, menthe, savons, cartes, etc…).

Eglise circulaire : pas de visite lors des offices messe de 11h, 15h et 15h45. Merci de votre compréhension.

Le guide dans le petit train encouragera le public à revenir par un prochain train ou tout simplement à pied.

Parc de la mairie de Brou-sur-Chantereine 3 rue Lazare Carnot 77177 Brou-sur-Chantereine Brou-sur-Chantereine 77177 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 26 66 69 http://www.brousurchantereine.info [{« type »: « phone », « value »: « 01 64 26 66 69 »}] https://www.brousurchantereine.info/ PARIS GARE DE L’EST ARRET VAIRES TORCY

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

Ville de Brou sur Chantereine